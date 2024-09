Tempesta Boris, la Polonia mobiliterà oltre 5 miliardi per le inondazioni

MeteoWeb

La Polonia mobiliterà fino a 23 miliardi di zloty (5,4 miliardi di euro), una parte dei quali dall’Unione europea, per far fronte alle conseguenze delle gravi inondazioni scatenate dalla tempesta Boris la scorsa settimana, Lo ha affermato il Primo Ministro polacco, Donald Tusk. Le peggiori inondazioni degli ultimi due decenni hanno lasciato sommerse molte città nella Polonia sudoccidentale e il governo ha affermato che avrebbe liberato fondi dal bilancio e utilizzato denaro dell’Unione europea per gli sforzi di ripresa.

“Considerando l’entità di questi aiuti in termini di soccorso per le inondazioni e il piano che stiamo preparando per la ricostruzione, più gli attuali fondi europei, stimiamo che saremo in grado di mobilitare fino a 23 miliardi”, ha detto Tusk durante una riunione del Governo.

Il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in precedenza aveva affermato che 10 miliardi di euro sarebbero stati resi disponibili dai fondi di coesione Ue per affrontare le recenti inondazioni in alcuni Paesi Ue. Von der Leyen ha aggiunto che alcune delle condizioni solitamente associate a tali fondi – come il cofinanziamento da parte degli Stati membri – sarebbero state revocate per accelerare la risposta. Circa 5 miliardi di euro di questi sono stati stanziati per la Polonia. I soldi del Fondo di solidarietà dell’Unione europea – che sostiene gli stati membri colpiti da calamità naturali – saranno usati per ricostruire le infrastrutture.

Il Ministro delle Finanze polacco, Andrzej Domanski, ha dichiarato che 2 miliardi di zloty saranno accantonati nel bilancio per i soccorsi in seguito alle inondazioni. Il Ministro per i Fondi e lo sviluppo regionale, Katarzyna Pelczynska-Nalecz, ha detto che 1,5 miliardi di zloty dai fondi Ue della Polonia saranno reindirizzati alla ricostruzione, con altri 3,5 miliardi potenzialmente destinati alla costruzione di dighe, bacini e dighe contro le inondazioni.

