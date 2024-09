Spazio, la tempesta Helene fa slittare il lancio della missione Crew 9

MeteoWeb

Il maltempo ha causato un ulteriore rinvio del lancio della missione Crew 9 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Nella giornata di oggi, infatti, è previsto l’arrivo della tempesta tropicale Helene, che dovrebbe portare forti raffiche di vento e pioggia abbondante anche nell’area della base spaziale di Cape Canaveral, in Florida. La partenza è ora programmata per il 28 settembre, alle ore 19:17 italiane, secondo quanto annunciato dalla NASA. Il lancio che inizialmente era stato previsto per il 18 agosto era stato già rinviato al 25 settembre.

Nel frattempo, NASA, SpaceX e i due componenti dell’equipaggio, Nick Hague della NASA e Aleksandr Gorbunov della Roscosmos, hanno completato la prova generale del lancio: il razzo Falcon 9 di SpaceX è stato trasportato fino alla piattaforma di lancio 40, mentre Hague e Gorbunov sono saliti nella navetta Crew Dragon e hanno eseguito il conto alla rovescia. Infine, il Falcon 9 ha anche acceso i suoi nove motori per alcuni secondi, per verificarne il funzionamento, prima di essere riportato al sicuro nell’hangar in modo da evitare danni causati dalla tempesta Helene.

Una volta a bordo della ISS, i due astronauti della Crew 9 condurranno esperimenti scientifici ed eseguiranno attività di manutenzione per i prossimi cinque mesi. A febbraio 2025, poi, torneranno a casa, ma con due passeggeri in più: Butch Wilmore e Suni Williams della NASA, rimasti bloccati sulla ISS a causa dei problemi con la navetta Starliner di Boeing. Quest’ultima è ritornata sulla Terra a inizio settembre senza il suo equipaggio, mentre Wilmore e Williams dovranno prolungare la loro permanenza in orbita per oltre otto mesi, in attesa del loro ‘passaggio’ spaziale.

