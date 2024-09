La tempesta tropicale Ileana sfiora la costa del Messico e punta il Golfo di California | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La tempesta tropicale Ileana, la 9ª della stagione 2024 nel Pacifico, si è avvicinata alle coste della Baja California Sur, nel Nord/Ovest del Messico, e ora si sta dirigendo verso il Golfo di California, come riferito dal Servizio Meteorologico Nazionale (SMN) messicano. In una nota ufficiale, l’SMN ha comunicato che tra le 18 e le 21 ora locale il centro della tempesta si è avvicinato alla costa, arrivando a circa 15 km di distanza. Il ciclone, alle ore 21, era situato a 45 km a Est-Sud/Est di Los Barriles e a 90 km a Nord/Est di Cabo San Lucas, entrambe località della Baja California Sur. Il SMN ha inoltre segnalato che si prevede che il centro della tempesta entri nel Golfo di California, e che le sue bande nuvolose continueranno a interessare i comuni di Los Cabos e La Paz per le prossime 12 ore.

