Scossa di terremoto scuote la Bosnia centrale | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 si è registrata nel primo pomeriggio di oggi in una regione centrale della Bosnia-Erzegovina. La scossa è avvenuta alle 14:23 italiane. Nel darne notizia, i media regionali riferiscono che l’epicentro del sisma è stato localizzato una quarantina di chilometri a nord-ovest di Zenica, a una profondità di 10km. Il terremoto è stato avvertito in tutta la zona della Bosnia centrale e, secondo le testimonianze, è stato avvertito soprattutto dai cittadini di Tesanj. Al momento, non si hanno notizie di danni materiali o feriti.

