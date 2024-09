Thales Alenia Space Italia, Giampiero Di Paolo nuovo AD

MeteoWeb

Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), annuncia la nomina, con effetto immediato, di Giampiero Di Paolo nel ruolo di Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia, Deputy CEO e Senior Vice President Osservazione, Esplorazione e Navigazione di Thales Alenia Space. Succede nelle cariche a Massimo Claudio Comparini nominato a sua volta Managing Director della Space Business Unit di Leonardo e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Thales Alenia Space.

“A nome di Thales Alenia Space, desidero ringraziare Massimo Claudio Comparini per la sua forte dedizione e leadership nei vari ruoli ricoperti in azienda e, in particolare, per gli eccellenti risultati raggiunti in questi quattro anni a capo del business dell’ Osservazione, Esplorazione e Navigazione e come Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia. Nel suo ruolo di Deputy CEO, ha contribuito ai successi dell’azienda con preziose intuizioni. I suoi contributi sono stati d’importanza strategica nell’ecosistema spaziale a livello globale ed è stato un piacere collaborare con lui”, ha commentato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space.

“Desidero anche esprimere le mie congratulazioni e la mia piena fiducia a Giampiero Di Paolo. La sua enorme esperienza e reputazione nell’ industria spaziale, unita a una profonda conoscenza della nostra azienda, saranno fondamentali per gestire con successo le sfide che ci attendono e garantire una crescita sostenibile di Thales Alenia Space“, ha aggiunto Derrey.

Dal 2019 Giampiero Di Paolo è alla guida del Dominio Osservazione della Terra e Navigazione di Thales Alenia Space Italia. Ha contribuito fortemente a programmi europei strategici come Copernicus e Galileo seconda generazione. Nel 2016 ha svolto un ruolo chiave a Toronto, in Canada, a supporto dei team di ingegneria di Thales Ground Transportation Systems. Vanta una lunga esperienza anche nelle telecomunicazioni satellitari, come dimostrano i suoi successi alla guida del Dominio Telecomunicazioni di Thales Alenia Space in Italia, dal 2016 al 2019. Giampiero Di Paolo si è laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.