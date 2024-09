Tifone Bebinca, piogge torrenziali e vento forte: 2 morti in Cina

MeteoWeb

Il tifone Bebinca ha provocato la morte di 2 persone in Cina, nella provincia orientale di Jiangsu, portando con sé piogge torrenziali e forti venti. Secondo quanto riportato dai media locali, le vittime, residenti di Zhoushi Town, situata circa 50 km a Nord/Ovest di Shanghai, sono state folgorate da una linea elettrica ad alta tensione caduta al suolo, come riferito oggi dall’emittente statale CCTV. Al momento sono gli unici decessi noti causati dal ciclone, che ieri ha investito Shanghai e le province circostanti, allagando le strade, abbattendo rami e causando interruzioni di corrente in alcune abitazioni.

