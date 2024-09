Tifone minaccia Shanghai, previste piogge torrenziali

MeteoWeb

Il tifone Bebinca si sta avvicinando alla costa densamente popolata orientale della Cina, minacciando la megalopoli di Shanghai. Le autorità hanno già allertato i 30 milioni di abitanti della città riguardo alle piogge torrenziali in arrivo. L’aeroporto ha ridotto le sue operazioni, cancellando e riprogrammando numerosi voli, mentre i trasporti marittimi verso la città sono stati completamente sospesi.

Secondo il Ministero per la Gestione dei Disastri, il tifone dovrebbe raggiungere Shanghai nelle prossime ore, con precipitazioni intense che si protrarranno fino a martedì. In risposta alla minaccia di inondazioni, il governo ha avviato operazioni di emergenza non solo a Shanghai, ma anche nelle province limitrofe di Jiangsu, Zhejiang e Anhui, come riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

L’emergenza coincide con la celebrazione della Festa di Metà Autunno, un’importante ricorrenza cinese che comporta un notevole aumento della mobilità.

