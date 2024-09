Tifone Yagi, aumenta ancora il bilancio delle vittime in Myanmar

MeteoWeb

Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime causate dal tifone Yagi in Myanmar. Secondo gli ultimi dati forniti dalla giunta militare che governa il Paese, il numero delle vittime è salito a 113 mentre oltre 320.000 persone sono state sfollate. “Nella notte del 14 settembre, 113 persone sono rimaste uccise in tutto il Paese, 64 sono disperse e 14 sono rimaste ferite”, ha dichiarato il portavoce Zaw Min Tun, aggiungendo che “più di 320.000 persone appartenenti a 78.000 famiglie sono state evacuate in campi di soccorso temporanei”.

