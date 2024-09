Tifone Yagi, bilancio sempre più drammatico in Vietnam | FOTO

MeteoWeb

Si aggrava il bilancio del passaggio del tifone Yagi in Vietnam, salendo a 127 vittime. Lo riferiscono i media statali, che parlano anche di 54 dispersi, citando come fonti i funzionari dell’agricoltura. La tempesta più potente a colpire il Vietnam negli ultimi 30 anni, con venti fino a 203km/h, ha devastato il Nord del Paese, lasciando 1,5 milioni di persone senza elettricità. Sono stati distrutti quasi 210.000 ettari di raccolti con 734.000 fra bovini e polli morti, scrive l’agenzia Vna.

Secondo quanto riporta Vietnam Express, nelle province nordoccidentali di Lao Cai, Yen Bai e Thai Nguyen le precipitazioni hanno raggiunto i 400-600mm di pioggia, con punte fino a 760mm, causando piene che hanno battuto i record degli ultimi 50 anni.

Sebbene ora il tifone si sia indebolito in una depressione tropicale, le autorità hanno avvertito che Yagi creerà ulteriori disagi mentre si sposta verso ovest. Secondo il Centro nazionale per le previsioni idrometeorologiche vietnamita, le forti piogge nel nord sono state influenzate non solo dalle conseguenze del tifone ma anche da una zona di convergenza tropicale che si sta spostando attraverso la regione, e continueranno per almeno altri 2 giorni.

