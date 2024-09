Tifone Yagi, situazione drammatica in Vietnam: almeno 143 morti e 58 dispersi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È salito a 143 morti e 58 dispersi il bilancio ufficiale ma ancora provvisorio delle vittime del tifone Yagi in Vietnam. Circa 210mila ettari di raccolti sono stati distrutti, secondo quanto riferito da funzionari del Ministero dell’Agricoltura. Le autorità non hanno specificato se il nuovo bilancio delle vittime tiene conto della frana che ha provocato 22 morti e 73 dispersi nella provincia di Lao Cai. Le inondazioni provocate dal tifone hanno causato anche 4 vittime in Thailandia.

Yagi è stato il tifone più forte ad aver colpito il Paese del Sud/Est asiatico negli ultimi decenni. Ha toccato terra sabato con venti fino a 149 km/h e nonostante l’indebolimento di domenica, i rovesci sono continuati e i fiumi rimangono pericolosamente alti. Inondazioni e frane hanno causato la maggior parte dei decessi, molti dei quali si sono verificati nella provincia nordoccidentale di Lao Cai, al confine con la Cina.

