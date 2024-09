Imponente tornado in Croazia, spettacolo al largo di Curzola | VIDEO

MeteoWeb

Ieri la città croata di Dubrovnik è stata nuovamente investita da violente tempeste, e uno scenario particolarmente impressionante si è palesato nel canale di Pelješac, tra l’isola di Curzola e la penisola di Pelješac (Sabbioncello). Un gigantesco tornado si è innalzato sul Mare Adriatico, sollevando acqua nell’aria e creando uno spettacolo tanto affascinante quanto inquietante.

Le trombe marine, fenomeni atmosferici causati dall’incontro tra aria calda e fredda, sono spesso precursori di tempeste. Solitamente accompagnate da fulmini e forti venti, queste colonne d’acqua possono risultare estremamente pericolose, soprattutto per chi si trova in mare in quel momento. Sebbene la loro presenza rappresenti un rischio reale, è innegabile il fascino di questa potenza della natura.

Al momento non sono stati segnalati danni significativi, ma la situazione resta monitorata, data l’instabilità meteorologica che caratterizza l’Adriatico.

