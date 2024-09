È tornata la neve in vetta alla Marmolada

MeteoWeb

Dopo 60 giorni di caldo anche in alta quota e temperature sempre sopra lo zero, questa mattina la cima della Marmolada si è risvegliata coperta di bianco grazie alla neve fresca caduta. A mostrare le immagini della nevicata sui propri profili social è stato il gestore della Capanna Punta Penia (3.343 metri di altitudine) Carlo Budel.

Il passaggio sul Nord-Est del fronte perturbato freddo ha scalzato il caldo un po’ ovunque, anche in pianura. Sulla Marmolada, la neve ha iniziato a scendere appena il termometro si è avvicinato allo zero, pur scendendo solo di un decimo di grado di valore negativo.

