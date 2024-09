Toyota guida la rivoluzione elettrica: via libera alla produzione delle batterie allo stato solido

MeteoWeb

Toyota, da sempre nota per il suo approccio prudente nel settore delle auto elettriche, ha recentemente ricevuto l’approvazione ufficiale per avviare la produzione di batterie allo stato solido. Questo rappresenta un passo fondamentale verso una nuova era nel mondo della mobilità elettrica.

La rivoluzione di Toyota

Nel corso degli ultimi anni, Toyota ha scelto di concentrarsi principalmente su veicoli Full Hybrid, piuttosto che lanciarsi immediatamente nel mercato delle auto elettriche a batteria. Questa strategia è stata dettata dalla volontà di attendere lo sviluppo di tecnologie più mature e affidabili. Oggi, il momento tanto atteso sembra essere arrivato con l’autorizzazione alla produzione delle batterie allo stato solido.

Attualmente, le auto completamente elettriche disponibili sul mercato sono ormai abbastanza avanzate, ma le batterie agli ioni di litio, con la loro chimica liquida, presentano alcune problematiche intrinseche. Queste batterie sono particolarmente problematiche in caso di incendio, devono operare in un intervallo di temperature specifico e tendono a perdere capacità nel tempo. La tecnologia delle batterie allo stato solido, che Toyota è pronta a immettere sul mercato, promette di risolvere molte di queste limitazioni.

Le batterie a stato solido offrono vantaggi significativi, tra cui tempi di ricarica più rapidi e autonomie superiori. Per esempio, una batteria a stato solido sviluppata da Harvard è in grado di caricarsi in soli 10 minuti. Inoltre, grazie alla loro maggiore densità energetica, queste batterie potrebbero teoricamente garantire autonomie fino a 1.000 km con una sola carica, e alcuni esperti hanno persino previsto autonomie di 2.000 km. Anche con pacchi batteria più compatti, è possibile ottenere autonomie di 400-500 km.

Con il via libera del Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria giapponese, Toyota si prepara a diventare il primo produttore globale a lanciare un’auto elettrica equipaggiata con batterie allo stato solido. La produzione di queste batterie dovrebbe iniziare nel 2026, con la commercializzazione dei veicoli prevista per il 2027 o al massimo per il 2028. La produzione di massa è attesa per il 2030, il che segnerà una vera e propria rivoluzione nel settore. Toyota mira a raggiungere una produzione annuale di 9 GWh di batterie, che verranno fabbricate direttamente in Giappone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.