Toyota rallenterà la produzione di veicoli elettrici del 30%

Toyota Motor, uno dei maggiori produttori automobilistici del mondo, ha deciso di rallentare in modo significativo la produzione di veicoli elettrici (EV). Secondo quanto riportato, la casa automobilistica giapponese ha ridotto le previsioni globali di produzione di EV per il 2026 a 1 milione di unità, un calo del 30% rispetto alle stime precedentemente annunciate. Questa decisione riflette un rallentamento del mercato globale dei veicoli elettrici e ha già coinvolto i fornitori di componenti, informati della revisione al ribasso dei piani produttivi.

Secondo il nuovo piano, Toyota mira a produrre poco più di 400mila veicoli elettrici entro il 2025, con l’obiettivo di più che raddoppiare la produzione l’anno successivo. Nonostante il rallentamento rispetto ai piani iniziali, Toyota prevede comunque un aumento significativo delle vendite di EV entro il 2026, sebbene a un ritmo inferiore rispetto alle aspettative precedenti.

Questa mossa rappresenta un cambio di rotta per Toyota, che negli ultimi anni si è concentrata principalmente sui veicoli ibridi, consolidando la sua posizione nel mercato con tecnologie a basse emissioni invece di passare rapidamente all’elettrificazione completa. Nel 2023, Toyota ha venduto circa 100mila veicoli elettrici, e tra gennaio e luglio del 2024 le vendite si sono attestate intorno agli 80mila veicoli.

L’annuncio del rallentamento della produzione giunge in un momento in cui il mercato globale degli EV mostra segni di raffreddamento. Secondo GlobalData, sebbene le vendite globali di veicoli elettrici siano aumentate del 32% nel 2023, raggiungendo i 9,7 milioni di unità, questo dato rappresenta una decelerazione rispetto all’aumento del 65% registrato l’anno precedente. Il rallentamento della crescita ha colpito anche altri giganti del settore, come Tesla, che ha registrato un calo delle vendite del 7% nella prima metà del 2024.

In questo contesto, anche altri importanti produttori automobilistici stanno rivedendo le loro strategie di elettrificazione. Volkswagen sta valutando la chiusura di uno stabilimento in Germania a causa degli elevati costi di investimento in tecnologie elettriche. General Motors, invece, ha posticipato di 2 anni la produzione di veicoli elettrici di grandi dimensioni presso uno dei suoi impianti nel Michigan, mentre Ford ha deciso di sospendere lo sviluppo di SUV elettrici di grandi dimensioni. Volvo, dal canto suo, ha abbandonato l’obiettivo di produrre esclusivamente veicoli elettrici entro il 2030.

Nonostante il cambiamento nella strategia di Toyota, altri produttori giapponesi come Honda rimangono fedeli ai loro piani di espansione nel settore dei veicoli elettrici. Honda ha confermato il suo impegno a produrre solo EV o veicoli a celle a combustibile entro il 2040, senza fare passi indietro rispetto agli obiettivi di elettrificazione a lungo termine.

La decisione di Toyota evidenzia la complessità del passaggio globale verso i veicoli elettrici, con un mercato che non cresce più alla stessa velocità di pochi anni fa, spingendo i produttori a rivedere le proprie strategie per adattarsi a nuove dinamiche e sfide industriali.

