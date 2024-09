Tragedia Grenfell, il Governo Britannico si scusa con le vittime

MeteoWeb

Il primo ministro Britannico Sir Keir Starmer in un discorso rivolto al Parlamento si è scusato pubblicamente con le famiglie delle 72 vittime dell’incendio della torre di Grenfell: “Voglio iniziare con le scuse a nome dello Stato britannico a ciascuno di voi e, in effetti, a tutte le famiglie colpite da questa tragedia” Starmer ha poi continuato affermando: “Non sarebbe mai dovuto succedere. Il Paese non è riuscito ad adempiere al suo dovere più fondamentale: proteggere voi e i vostri cari, le persone che siamo qui per servire, e sono profondamente dispiaciuto“.

Le parole del Primo Ministro seguono di due giorni la pubblicazione del rapporto della Commissione d’Inchiesta sul rogo della torre Grenfell presieduta da Sir Martin Moore Bick all’interno del quale le responsabilità della tragedia, come ampiamente approfondito nel nostro articolo dedicato, venivano attribuite all'”incompetenza, disonestà e avidità” di chi ha anteposto “interessi commerciali” alla sicurezza degli edifici e di conseguenza dei cittadini.

