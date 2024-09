Treno deraglia a Milano, un ferito

MeteoWeb

Un treno è uscito dai binari a Milano questa mattina, intorno alle 06:30, in via Pallanza. Sul posto i vigili del fuoco. Si segnala un ferito. Secondo le prime informazioni, sarebbero coinvolti un treno merci e un treno passeggeri. I due mezzi si sarebbero toccati a bassa velocità. Oltre che a mettere in sicurezza l’area, i pompieri stanno anche provvedendo ad assistere i passeggeri nella discesa dal convoglio interessato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.