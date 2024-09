Trump accusa Biden e Harris dopo il passaggio dell’uragano Helene: “Dove sono?

MeteoWeb

Donald Trump è atterrato in Georgia, uno degli Stati duramente colpiti dal passaggio dell’uragano Helene. Sebbene l’evento fosse programmato da tempo, il tycoon ha colto l’occasione per attaccare l’amministrazione democratica.

“Dove sono Biden ed Harris? Dovrebbero essere sul campo“, ha dichiarato Trump in un post su Truth, lanciando un’accusa diretta nei confronti del presidente e della vice. Ha continuato, affermando che “i democratici lasciano annegare le persone in North Carolina, in Georgia, nel Tennessee, in Alabama e in altre parti del sud. Sotto questa amministrazione, gli americani arrivano sempre per ultimi, perché abbiamo ‘leader’ che non hanno idea di come guidare!“.

L’attacco di Trump si inserisce in un contesto di crescente tensione politica, mentre il Paese si trova a fare i conti con le conseguenze del disastro naturale e con le polemiche legate alla gestione dell’emergenza.

