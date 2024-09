Trump: “Ho parlato con Musk per attivare Starlink nelle aree colpite dall’uragano Helene”

MeteoWeb

L’ex presidente Donald Trump ha annunciato di aver avuto una conversazione con Elon Musk riguardo alla possibilità di attivare i servizi Starlink per le comunità statunitensi che sono state colpite dall’uragano Helene. Secondo Trump, la priorità è fornire assistenza il prima possibile per garantire che queste aree abbiano accesso a una connettività vitale in un momento di crisi.

