Ufo e scienza si scontrano a Torino: il congresso che spopola sul web

Siamo oramai prossimi all’evento ufologico dell’anno. A Torino, città italiana esoterica per eccellenza, il 5 e 6 ottobre 2024, per l’intera giornata, si confronteranno UFO e scienza accademica nel congresso dal significativo titolo “L’universo svelato: confronto tra scienza ed ufologia”, organizzato dal Centro Ufologico Mediterraneo (CUFOM), Figli delle Stelle e Spazio Tesla, in un dibattito che, fino a pochi anni or sono impossibile, oggi è reso reale dalle clamorose vicende sugli UAP che si stanno susseguendo negli Stati Uniti d’America, dove sono stati pubblicati dal Pentagono diversi video di oggetti volanti non identificati girati dai militari.

Il programma del congresso sugli UFO a Torino

Il programma completo, con orari e altri particolari, è online sul sito ufficiale del Centro Ufologico Mediterraneo.

Nel capoluogo piemontese, con l’intervento in sala del noto uomo di spettacolo Marco Columbro, vera e propria star televisiva, si confronteranno, alcuni in presenza e altri in collegamento streaming, da un lato il celebre astrofisico Avi Loeb, già presidente di astronomia dell’Università Harvard, e Andrea Lani, ingegnere aerospaziale con post dottorato presso la NASA, e, dall’altro lato, Jaime Maussan, giornalista messicano, ufologo di fama mondiale, e Roberto Pinotti, giornalista scientifico e ufologo di livello internazionale.

Le domande principali, con risposte allo stato irrisolvibili, che domineranno la due giorni torinese saranno: gli UFO sono fenomeni perfettamente spiegabili e fino ad oggi incompresi, oppure dietro c’è un’intelligenza non umana con tecnologia avanti di millenni rispetto alla nostra? E, in quest’ultima ipotesi, perché sono qui? Da dove provengono e cosa vogliono? Sono esseri come noi?

Le grandi domande sugli UFO

A queste domande cercheranno di rispondere anche altri grandi personaggi della scienza, come Soraya Ayub, archeologa ed esperta speleologa, direttrice dei progetti tecnici e scientifici dell’AKAKOR Geographical Exploring, nonché personaggi della scienza e dell’ufologia come Omega Click, celebrità mascherata del web; Angelo Carannante ed Ennio Piccaluga, rispettivamente presidente e presidente onorario del CUFOM; Pietro Marchetti, presidente del Gruppo Accademico Ufologico Scandicci; Riccardo Tomasina e Umberto Morazzoni, studiosi della piramide bosniaca; Marco Radius, ricercatore indipendente; Massimo Tampieri, ricercatore del CUFOM; Massimo Barbetta, membro del C.I.R.P.E.T.; Vincenzo D’Amato, presidente dell’AIPE.

Ciliegina sulla torta sono le testimonianze di Randy Cramer e Jerry Douglas, due ex militari degli Stati Uniti d’America, che faranno rivelazioni top secret sugli UFO e viaggi interstellari, e Daniel Sheehan, celebre avvocato e attivista americano, difensore di Luis Elizondo, ex ufficiale dell’intelligence militare che ha guidato il programma AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) del Pentagono, e di John Mack, compianto psichiatra di Harvard e vincitore del Premio Pulitzer.

Presenteranno l’evento la giornalista Sabrina Pieragostini, che per quasi 30 anni ha lavorato per Mediaset, e Alberto Negri, ricercatore e divulgatore scientifico tramite conferenze.

L’appuntamento è presso il Teatro Collegio San Giuseppe, in via Andrea Doria n.18.

