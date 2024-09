UFO segnalato a Genova: la spiegazione degli esperti

MeteoWeb

Nella notte del 16 settembre, alle ore 21:40, un residente genovese di nome Nicholas ha segnalato un avvistamento straordinario mentre si trovava sul suo balcone. Durante una pausa per fumare, ha osservato un presunto oggetto sferico di un intenso colore bianco che si muoveva silenziosamente sopra la sua abitazione, mantenendo un’andatura sostenuta. L’Associazione Ricerca Italiana Aliena (A.R.I.A.), fondata dal presidente e ufologo Angelo Maggioni, è stata incaricata dal testimone di effettuare un primo controllo incrociato per cercare di identificare l’oggetto in questione. Inizialmente, si temeva potesse trattarsi della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ma secondo le informazioni disponibili, la ISS era visibile in Liguria solo alle 10:18, ben oltre l’orario dell’osservazione di Nicholas.

Il punto di osservazione si trovava a S. Eusebio, e la direzione dell’oggetto apparente era verso Torriglia, un luogo noto per il presunto rapimento del metronotte Zanfretta nel 1978, il quale dichiarò di essere stato rapito da alieni ben undici volte. Maggioni considera l’avvistamento di Nicholas particolarmente interessante, poiché si inserisce in un’ondata di segnalazioni avvenute tra la fine di gennaio e la prima settimana di marzo, superando la decina di eventi e configurandosi come un vero e proprio “FLAP” in Liguria. Questo termine indica un concentrato di avvistamenti di breve durata in una specifica area.L’oggetto, per forma e colore, sembra simile a quelli avvistati durante il FLAP. Maggioni spiega che per comprendere appieno il fenomeno, è fondamentale distinguere tra ciò che rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale e al genere umano dal problema della sicurezza nazionale.

Fino ad oggi, gli oggetti osservati non hanno mai mostrato ostilità verso altri oggetti o esseri viventi, escludendo così una minaccia diretta all’umanità. Tuttavia, le continue intrusioni in spazi aerei, anche militari, pongono un problema di sicurezza, evidenziando l’incapacità di controllare completamente le aree sorvolate da tali oggetti misteriosi.Recentemente, negli Stati Uniti, si è registrato un aumento significativo di palloni spia e sonde provenienti da nazioni nemiche, a seguito di un miglioramento nei radar e nei sensori. Questo ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza nazionale, poiché non erano stati in grado di rilevarli prima delle intrusioni negli spazi aerei militari.

Per quanto riguarda la Liguria, nel 2024 si è osservato un improvviso aumento della presenza di oggetti non identificati, concentrati principalmente tra Loano e Genova, in aree specifiche come Pian Dei Corsi/Melogno (Finale Ligure), Madonna degli Angeli (Savona) e Genova. L’associazione sta anche collaborando intensamente con esperti americani riguardo a un segnale misterioso captato da un radioamatore della protezione civile genovese. Questo segnale è stato analizzato da un ingegnere del suono forense(James Oliva), il quale ha confermato la sua presenza durante l’esame di controllo.Maggioni, attraverso analisi e indagini, cerca di determinare se il segnale captato durante gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati abbia una relazione con essi, e se la presunta frequenza emessa interagisca in qualche modo con l’ambiente circostante, provocando conseguenze, positive o negative, sugli esseri viventi. Al momento, non sono state riscontrate interferenze significative che possano indicare un fenomeno extraterrestre, sebbene nessuna ipotesi venga esclusa.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email: angelomaggioni71@gmail.com.

Di seguito il video dell’avvistamento:

https://youtube.com/shorts/_cxAT7wTCGc?si=J2K_kBKz7g5eLma5

