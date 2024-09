Nuovo successo spaziale europeo: l’ultimo volo di Vega porta in orbita il rivoluzionario satellite Sentinel-2C

MeteoWeb

Il terzo satellite Sentinel-2 del programma Copernicus è stato lanciato oggi a bordo dell’ultimo razzo Vega dallo spazioporto europeo nella Guyana francese. Sentinel-2C continuerà a fornire dati ad alta risoluzione essenziali per Copernicus, il principale programma europeo di osservazione della Terra.

Sentinel-2C è stato lanciato alle 03:50 CEST (4 settembre 22:50 ora locale) e si è separato dal razzo Vega intorno alle 04:48 CEST.

Circa 14 minuti dopo, alle 05:02 CEST, l’ESA ha ricevuto il segnale cruciale che indicava che il satellite era in orbita in sicurezza.

Costantin Mavrocordatos, Project Manager di Sentinel-2 presso l’ESA, ha dichiarato: “Sono entusiasta del successo del lancio di Sentinel-2C, una pietra miliare resa possibile solo grazie alla dedizione e al duro lavoro del nostro straordinario team. Insieme, abbiamo compiuto un altro decisivo passo nel progresso dell’osservazione della Terra e nel sostegno di applicazioni fondamentali per la salvaguardia del nostro pianeta”.

Il Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, Simonetta Cheli, ha commentato: “Siamo estremamente entusiasti di celebrare il successo del lancio di Sentinel-2C, una nuova pietra miliare nella consolidata collaborazione tra l’ESA e la Commissione Europea. Questa missione conferma ulteriormente il ruolo di Copernicus come programma di riferimento nella lotta contro i cambiamenti climatici e nel fronteggiare le sfide ambientali globali, garantendo al contempo la continuità di dati fondamentali per sostenere l’agricoltura, la silvicoltura, il monitoraggio marittimo e numerosi altri settori. Insieme, stiamo rafforzando l’impegno dell’Europa verso un futuro sostenibile, fornendo ai decisori gli strumenti necessari per proteggere il nostro pianeta”.

Il Direttore dei Trasporti Spaziali dell’ESA, Toni Tolker-Nielsen, ha dichiarato: “Il razzo europeo Vega ha lanciato i due precedenti satelliti Sentinel-2 nel 2015 e nel 2017. Questo lancio rappresenta, quindi, un congedo appropriato per un razzo di così grande successo. I team stanno già preparando il prossimo lancio di Vega, l’aggiornato Vega-C, previsto entro la fine dell’anno. Il lancio di oggi è stato il ventesimo successo di Vega nei suoi 12 anni di servizio. Addio Vega, lunga vita a Vega-C!”

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente ha evidenziato: “A dodici anni di distanza, oggi il razzo VEGA ci saluta e lascia il campo alle future versioni già pronte che molto presto saliranno sulla rampa di lancio. Il piccolo lanciatore è diventato un sistema di lancio maturo e ciò ha aperto la strada al posizionamento di nuove classi di satelliti in orbita bassa. Grazie al contributo dell’Italia, Avio in particolare, abbiamo dato all’Europa una capacità che nel 2012 sembrava una sfida ardua. Ora il mercato dei medi e piccoli satelliti è una realtà avvolgente e in forte espansione. Il lancio odierno si corona con la messa in orbita di Sentinel-2C del programma europeo Copernicus, cui l’Italia contribuisce in modo sostanziale. Un arrivo che segna un passo nella capacità di osservare la Terra con la fornitura di informazioni vitali per il monitoraggio di molte risorse del nostro pianeta. La nuova Sentinella rafforzerà le attività dei due gemelli già in orbita. Le immagini multispettrali che riceveremo ci permetteranno di avere dati essenziali per monitorare parti anche remote della Terra, supportare una agricoltura di precisione e molto altro ancora. L’Europa oggi è sempre più protagonista, anche grazie all’integrazione con i sistemi satellitari italiani, nella fornitura di dati straordinari per la gestione della sostenibilità e delle risorse dell’intero globo”.

La missione Copernicus Sentinel-2 e Sentinel-2C

La missione Copernicus Sentinel-2 fornisce immagini ottiche ad alta risoluzione per una vasta gamma di applicazioni, tra cui il monitoraggio delle terre, delle acque e dell’atmosfera. La missione si basa su una costellazione di due satelliti identici che orbitano nello stesso percorso ma distanziati di 180°: Sentinel-2A e Sentinel-2B. Insieme, coprono tutte le terre e le acque costiere della Terra ogni cinque giorni.

L’ingresso in orbita di Sentinel-2C comporterà la sostituzione di Sentinel-2A, dopo un breve periodo di osservazioni congiunte. Sentinel-2D subentrerà poi a Sentinel-2B. Successivamente, la missione Sentinel-2 Next Generation continuerà a garantire la continuità dei dati oltre il 2035.

Gli attuali satelliti Sentinel-2 sono equipaggiati con un’imager multispettrale ad alta risoluzione che genera immagini ottiche nella parte visibile, nell’Infrarosso vicino e nell’Infrarosso a onde corte dello spettro elettromagnetico. Dalla loro quota di 786 km, forniscono immagini continue in 13 bande spettrali con risoluzioni di 10 m, 20 m e 60 m, e una larghezza di scansione di 290 km.

I dati di Sentinel-2 sono attualmente utilizzati per una vasta gamma di applicazioni, tra cui l’agricoltura, il monitoraggio della qualità dell’acqua e la gestione dei disastri naturali, inclusi incendi, eruzioni vulcaniche e alluvioni. La missione ha superato le aspettative iniziali, dimostrando, ad esempio, la sua capacità di rilevare le emissioni di metano.

Per l’agricoltura, la missione aiuta a monitorare la salute delle colture, prevedere i raccolti e facilitare l’agricoltura di precisione. Le immagini sono utilizzate per identificare il tipo di coltura e determinare variabili biofisiche come l’indice di superficie fogliare, il contenuto di clorofilla e il contenuto di acqua delle foglie per monitorare la crescita e la salute delle piante.

La missione Sentinel-2 è il risultato di una stretta collaborazione tra l’ESA, la Commissione Europea, l’industria, i fornitori di servizi e gli utilizzatori dei dati.

L’ESA sviluppa, costruisce, lancia e gestisce i satelliti in orbita e scarica i dati scientifici.

I dati di Sentinel-2 sono disponibili gratuitamente tramite il Copernicus Data Space Ecosystem, che fornisce accesso immediato a una vasta gamma di dati provenienti sia dalle missioni Copernicus Sentinel missions che dalle Copernicus Contributing Missions.

I satelliti Sentinel-2 sono stati progettati e costruiti da un consorzio di circa 60 aziende, guidato da Airbus Defence and Space.

Il componente Copernicus del Programma Spaziale dell’UE è supportato da una serie di satelliti dedicati, noti come la famiglia Sentinel, e da missioni contributive (satelliti commerciali e pubblici esistenti).

Guardando al futuro, sei missioni di Sentinel Expansion e quattro Sentinel di Nuova Generazione sono in fase di sviluppo per rispondere alle politiche dell’UE e alle esigenze degli utenti di Copernicus.

L’ultimo lancio del razzo Vega

Sentinel-2C è stato l’ultimo lancio del razzo Vega: dopo 12 anni di servizio, questo volo segna la fine della carriera del razzo Vega originale, che viene ritirato per fare spazio al razzo aggiornato Vega-C.

Durante la sua vita operativa, il piccolo e maneggevole razzo ha lanciato missioni di punta dell’ESA, tra cui il dimostratore tecnologico Proba-V, il satellite per il monitoraggio dei venti Aeolus, il veicolo di rientro IXV e LISA Pathfinder, un precursore della missione LISA dedicata alla misurazione delle onde gravitazionali nello spazio.

La famiglia Vega garantisce all’Europa un accesso versatile e indipendente allo spazio, completando la famiglia di razzi Ariane per il lancio di satelliti in qualsiasi orbita, con il continuo supporto di Vega-C e del razzo pesante Ariane 6.

