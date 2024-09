Un quarto dei ponti americani potrebbe crollare entro 26 anni

MeteoWeb

Gli Stati Uniti stanno affrontando una crisi silenziosa ma devastante: la loro rete di ponti, un elemento cruciale della loro infrastruttura, è a rischio di collasso. Con un quarto dei ponti americani costruiti prima del 1960, e le sfide aggiuntive imposte dai cambiamenti climatici, il panorama dei trasporti si sta rapidamente deteriorando. Questo articolo esplora la portata della crisi, le misure adottate per affrontarla e il futuro incerto che attende il paese.

La crisi infrastrutturale

Circa il 25% dei ponti negli Stati Uniti è stato eretto prima degli anni ’60. Questi ponti, realizzati con tecnologie e materiali che oggi sono considerati obsoleti, stanno mostrando segni di grave deterioramento. L’impatto dei cambiamenti climatici ha aggravato ulteriormente la situazione, esponendo queste strutture a stress senza precedenti.

Un recente rapporto del New York Times ha evidenziato come le infrastrutture siano messe alla prova da eventi climatici estremi. Sbalzi di temperatura, inondazioni crescenti e erosione del suolo stanno contribuendo al deterioramento dei ponti. Paul Chinowsky, professore di ingegneria civile all’Università del Colorado Boulder, ha descritto la situazione come una “crisi dei ponti specificamente legata agli eventi climatici estremi”. Questi eventi, come il riscaldamento globale e le fluttuazioni termiche, non erano previsti dai progettisti dei ponti di mezza età.

Il ruolo dei cambiamenti climatici

Il cambiamento climatico ha portato a temperature più estreme e a fenomeni meteorologici più intensi, mettendo a dura prova le strutture esistenti. I metalli dei ponti si espandono e si contraggono con le variazioni di temperatura, causando stress aggiuntivo sui materiali già usurati. Questo effetto è particolarmente preoccupante per le strutture in acciaio, progettate per piegarsi sotto carichi pesanti. Quando questi giunti si espandono, i ponti diventano più rigidi e meno capaci di gestire i carichi previsti.

Le inondazioni, un altro effetto dei cambiamenti climatici, hanno aumentato il rischio di “spurgo del ponte“, un fenomeno che erode il terreno attorno alle fondamenta dei ponti, compromettendo la loro stabilità. Gli eventi di piogge torrenziali, come quelli avvenuti nel Vermont a luglio 2024, hanno dimostrato quanto possa essere devastante questo problema.

La risposta del governo

Nel 2021, il governo degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture, l’Infrastructure Investment and Jobs Act, che prevede uno stanziamento di 110 miliardi di dollari per la riparazione e la ricostruzione di strade, ponti e autostrade obsolete. Tuttavia, l’entità del problema potrebbe richiedere più di quanto previsto.

Nel luglio 2024, il segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, ha annunciato l’assegnazione di 5 miliardi di dollari per la riparazione, il restauro e la sostituzione di 13 ponti in 16 stati. Buttigieg ha sottolineato come “per troppo tempo l’America abbia lasciato che i ponti cadessero in rovina“, il che ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza, le catene di approvvigionamento e i costi per i cittadini.

Le sfide future

Nonostante gli sforzi per modernizzare e rinforzare l’infrastruttura, il problema è molto più grande di un semplice aggiornamento delle strutture. I cambiamenti climatici hanno introdotto variabili che non erano considerate nelle progettazioni originali dei ponti. Questo ha portato a una corsa contro il tempo per implementare standard di resilienza climatica e adattare le infrastrutture esistenti a un ambiente in rapido cambiamento.

Jim Tymon, direttore esecutivo dell’American Association of State Highway and Transportation Officials, ha dichiarato che scienziati, ingegneri e agenzie stanno lavorando per aggiornare i criteri di progettazione dei ponti. Tuttavia, con una diminuzione del 40% degli investimenti pubblici in infrastrutture rispetto agli anni ’60, la sfida è enorme.

