Una dieta ricca di grassi altera la funzione cerebrale e la memoria

MeteoWeb

Dalla seconda metà del XX secolo, il mondo sta affrontando una vera e propria pandemia di obesità. Questo fenomeno globale è legato all’aumento del rischio di malattie metaboliche, cardiovascolari, cancro e disturbi mentali. Negli ultimi decenni, l’attenzione della scienza si è concentrata su molteplici fattori che influenzano l’aumento dell’obesità, tra cui le drammatiche trasformazioni delle nostre abitudini alimentari e stili di vita. La diffusione di cibi altamente trasformati e ricchi di grassi, accompagnata da una vita più sedentaria, ha contribuito in modo significativo a questa crisi sanitaria globale.

Un nuovo studio condotto sui ratti e pubblicato nel Journal of Neuroscience Research ha evidenziato come una dieta ricca di grassi possa alterare profondamente il funzionamento cerebrale e la memoria. I risultati hanno rivelato che i ratti sottoposti a una dieta iperlipidica hanno sperimentato significativi cambiamenti metabolici, una ridotta sensibilità all’insulina, una tolleranza al glucosio compromessa, e un potenziamento della memoria associata a eventi negativi. Queste alterazioni sono state collegate a un aumento della neurotrasmissione in aree cruciali del cervello, come l’amigdala e l’ippocampo, regioni strettamente associate alla memoria e all’elaborazione emotiva.

L’esperimento sui ratti: le basi dello studio

Gli scienziati, guidati dall’autore principale dello studio, Daniel Osorio-Gómez, hanno cercato di comprendere come l’allevamento di ratti con una dieta ricca di grassi dall’infanzia all’età adulta influenzi il metabolismo, la memoria emotiva e i processi neurotrasmissivi. Lo studio ha coinvolto un campione di 66 ratti Wistar maschi, una razza di roditori ampiamente utilizzata nei laboratori per la loro predisposizione genetica e il temperamento docile. I ratti sono stati divisi in due gruppi: uno alimentato con una dieta normale, composta per il 73% da carboidrati, l’8% da grassi e il 19% da proteine, e l’altro con una dieta ricca di grassi, con una composizione di 45% di grassi, 20% di proteine e 35% di carboidrati.

Queste diete sono state introdotte subito dopo lo svezzamento e somministrate per un periodo di 12 settimane, fino al raggiungimento dell’età adulta. Durante l’esperimento, i ricercatori hanno monitorato il peso dei ratti e i loro livelli metabolici, compresa la sensibilità all’insulina e i livelli di glucosio nel sangue a digiuno, evidenziando marcati cambiamenti nei ratti alimentati con una dieta ad alto contenuto di grassi.

Implicazioni sul cervello: ippocampo e amigdala sotto i riflettori

L’ippocampo e l’amigdala sono due delle regioni cerebrali più strettamente coinvolte nei processi di memoria e nella regolazione delle emozioni. L’ippocampo, in particolare, è noto per il suo ruolo cruciale nella formazione dei ricordi e nella loro conversione da memoria a breve termine a memoria a lungo termine, mentre l’amigdala svolge un ruolo centrale nella gestione delle emozioni, specialmente della paura e del piacere.

Osorio-Gómez e il suo team hanno voluto capire se e come una dieta ricca di grassi potesse influenzare il funzionamento di queste aree cerebrali. Per fare ciò, hanno impiantato chirurgicamente cannule di microdialisi nel cervello dei ratti, nelle regioni specifiche dell’ippocampo ventrale e dell’amigdala basolaterale. Queste cannule permettevano di raccogliere campioni di neurotrasmettitori e di monitorare l’attività neurochimica in tempo reale.

Esperimenti di avversione: il test dell’odore di banana

Uno degli aspetti più interessanti dello studio è stato l’esperimento dell’avversione condizionata. I ricercatori hanno somministrato ai ratti acqua aromatizzata alla banana, seguita da un’iniezione di cloruro di litio. Questo composto provoca nausea e lievi disturbi gastrointestinali, che i ratti imparano presto ad associare all’odore di banana, sviluppando un’avversione a esso. Il gruppo di controllo ha invece ricevuto un’iniezione neutra di soluzione salina.

I ratti che seguivano la dieta ricca di grassi hanno mostrato una risposta avversiva significativamente più marcata al profumo di banana, suggerendo che i ricordi emotivi negativi si erano rafforzati. Questo fenomeno era associato a un aumento dell’attività neurotrasmissiva nell’amigdala e nell’ippocampo durante il processo di apprendimento dell’avversione, come confermato dalle analisi neurochimiche. In altre parole, la dieta iperlipidica sembrava accentuare l’intensità delle risposte emotive negative, probabilmente amplificando i processi di memorizzazione legati all’emozione.

I cambiamenti neurochimici: glutammato e noradrenalina protagonisti

L’analisi delle sostanze neurochimiche raccolte nelle aree cerebrali ha rivelato un aumento delle concentrazioni di neurotrasmettitori, tra cui glutammato, noradrenalina e dopamina, nei ratti alimentati con una dieta ricca di grassi. Tuttavia, questo aumento si verificava principalmente durante la fase di apprendimento dell’avversione, suggerendo che il cervello rispondeva in modo più intenso durante l’elaborazione di esperienze emotive negative.

“I nostri risultati evidenziano come una dieta ricca di grassi possa influenzare la memoria emotiva e i processi neurochimici legati all’apprendimento e alla memoria”, affermano i ricercatori. “Queste scoperte offrono nuove prospettive sul legame tra dieta obesogenica e funzionamento cerebrale, e potrebbero avere implicazioni importanti per la salute mentale e cognitiva degli individui che seguono diete ipercaloriche.”

Effetti su ratti e potenziali implicazioni umane

Questo studio rappresenta un importante passo avanti nella comprensione di come una dieta ricca di grassi possa influenzare non solo il metabolismo, ma anche la funzione cerebrale e la memoria. Tuttavia, è fondamentale ricordare che lo studio è stato condotto su ratti, non su esseri umani. Sebbene i ratti e gli esseri umani condividano molte somiglianze fisiologiche, rimangono specie distinte, e gli effetti osservati negli animali non possono essere applicati direttamente agli esseri umani.

Questi risultati sollevano comunque domande significative su come le diete moderne ad alto contenuto di grassi possano influire sulla salute mentale e cognitiva delle persone, in particolare in relazione alla memoria e alla gestione delle emozioni. In un mondo in cui l’obesità e i suoi effetti correlati continuano a crescere, studi come questo offrono preziosi spunti su come migliorare la nostra comprensione dei legami tra dieta e cervello, aprendo la strada a nuove possibili strategie per prevenire e trattare gli effetti negativi dell’obesità sulla salute mentale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.