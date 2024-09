Una foresta perduta da milioni di anni riemerge dove non dovrebbe essere

MeteoWeb

Le Isole Falkland, conosciute per il loro paesaggio arido e battuto dai venti, hanno recentemente svelato un mistero antico e affascinante, custodito nelle profondità del loro terreno. Sotto uno strato di torba spesso sei metri, è stata scoperta una foresta pluviale fossilizzata, risalente a milioni di anni fa. Questo sorprendente ritrovamento ha cambiato radicalmente la percezione del passato climatico dell’arcipelago, svelando un periodo in cui le isole erano molto più calde e umide rispetto a oggi.

Il ritrovamento è stato realizzato nel 2020 da un team di ricercatori dell’Università di Southampton, guidato dalla dottoressa Zoë Thomas, che ha condotto una serie di analisi su tronchi d’albero fossili, polline e altri resti biologici rinvenuti nei pressi della capitale Stanley. I tronchi, quasi perfettamente conservati nonostante il trascorrere di milioni di anni, sono stati scoperti in profondità sotto uno strato di torba densa, suggerendo che questa foresta tropicale esisteva tra i 15 e i 30 milioni di anni fa, in un’epoca geologica in cui le Falkland erano immerse in un clima tropicale o subtropicale.

Le condizioni climatiche e il mistero della scomparsa

Durante questo periodo, le condizioni climatiche dell’arcipelago erano molto diverse da quelle attuali. Oggi le Falkland, situate alla stessa latitudine delle regioni meridionali del Sud America, sono caratterizzate da un clima freddo, ventoso e prevalentemente secco. Tuttavia, in passato, l’arcipelago ospitava una rigogliosa foresta pluviale, simile a quelle che si trovano oggi in alcune zone della Patagonia.

L’enigma maggiore per gli scienziati non riguarda solo come una foresta pluviale sia potuta esistere su queste isole, ma perché essa sia scomparsa completamente. Gli studi sul polline fossile e su altri sedimenti prelevati dai campioni suggeriscono che la foresta delle Falkland potrebbe essere stata una delle ultime vestigia di un ambiente molto più umido e caldo, esteso in gran parte dell’emisfero meridionale durante l’epoca del Miocene.

Le cause della scomparsa della foresta sono ancora oggetto di studio, ma ci sono diverse ipotesi al vaglio. Una delle teorie più accreditate riguarda il cambiamento del regime dei venti. I forti venti occidentali che oggi attraversano le Falkland avrebbero avuto un impatto significativo sul microclima delle isole, riducendo drasticamente l’umidità e la possibilità di crescita vegetale. Il terreno delle Falkland, ricco di torba con un pH acido, potrebbe aver contribuito ulteriormente alla scomparsa della foresta, ostacolando la rigenerazione degli alberi e favorendo un ambiente privo di vegetazione arborea.

Un contributo fondamentale allo studio del cambiamento climatico

Questa scoperta non è solo affascinante per la sua eccezionalità storica e geologica, ma rappresenta un tassello fondamentale per comprendere meglio i modelli climatici globali, in particolare nell’emisfero meridionale. Le Falkland, grazie alla loro posizione strategica, offrono un laboratorio naturale per studiare i venti occidentali, che giocano un ruolo cruciale nel determinare le dinamiche delle precipitazioni e lo scioglimento dei ghiacci in Antartide.

L’importanza di comprendere l’evoluzione di questi venti non può essere sottovalutata. Essi influenzano non solo il clima delle Falkland, ma hanno anche ripercussioni dirette sulla stabilità delle calotte glaciali antartiche. Le variazioni di intensità e di direzione dei venti possono avere effetti significativi sull’entità delle piogge nell’emisfero meridionale e, di conseguenza, sulla quantità di acqua dolce disponibile.

“La scoperta della foresta fossile nelle Falkland apre una finestra unica su un passato lontano, in cui il clima globale era significativamente diverso da quello attuale“, ha dichiarato la dottoressa Zoë Thomas. “Questo ci permette di avere un quadro più chiaro di come i cambiamenti climatici abbiano influenzato le regioni meridionali del pianeta e di come questi possano ripresentarsi in futuro, in un contesto di riscaldamento globale accelerato“.

Il futuro climatico delle Isole Falkland

I modelli climatici attuali prevedono che le Falkland saranno interessate da un aumento delle temperature nei prossimi decenni. Tuttavia, nonostante il riscaldamento globale, i cambiamenti climatici potrebbero non tradursi in una rinascita della vegetazione arborea sull’arcipelago. Gli esperti, infatti, avvertono che l’aumento delle temperature potrebbe essere accompagnato da un incremento della siccità, aggravato dalla già difficile situazione idrica delle isole. Questo fenomeno potrebbe avere conseguenze devastanti sull’ecosistema delle Falkland, già fragile a causa della scarsità di acqua dolce e delle condizioni estreme del terreno.

“I cambiamenti climatici non sempre portano a risultati prevedibili“, ha spiegato un altro membro del team di ricerca. “Mentre potremmo aspettarci che un aumento delle temperature favorisca la crescita di nuovi alberi, la siccità crescente e i venti violenti potrebbero ostacolare questo processo. Il rischio è che le Falkland rimangano brulle e inospitali nonostante l’aumento delle temperature globali“.

