Un’antica malattia del 3.800 a.C. sta tornando in auge nei bambini

Negli ultimi anni, i dati hanno rivelato un preoccupante incremento dei casi di scorbuto tra i bambini negli Stati Uniti. Questa malattia, che affonda le radici nella storia antica e fu documentata già nel 3.800 a.C., sta riemergendo con sintomi debilitanti che includono dolore estremo e la caduta dei denti. Il tasso di scorbuto è triplicato tra il 2016 e il 2020, passando da circa otto bambini su 100.000 a quasi 27.

Lo scorbuto

Lo scorbuto è causato da una carenza prolungata di vitamina C, un nutriente essenziale per la salute di pelle, vasi sanguigni e legamenti. Questa vitamina si trova principalmente in frutta e verdura, e la sua mancanza può portare a una serie di sintomi gravi, tra cui gengive sanguinanti, pelle squamosa, capelli fragili, e persino lividi e sanguinamento sotto la pelle.

Le aree rurali degli Stati Uniti, note come “deserti alimentari” per la loro limitata accessibilità a cibi freschi e nutrienti, sono particolarmente vulnerabili a questa condizione. Tuttavia, lo scorbuto non è attribuibile solo alla dieta. La dottoressa Stephanie Gilley del Children’s Hospital Colorado ha indicato che altri fattori contribuiscono all’aumento del disturbo. In particolare, l’aumento dei tassi di autismo e dei disturbi dello sviluppo neurologico potrebbe influire, con i bambini prematuri ad alto rischio di malnutrizione e problemi alimentari.

Il ritorno di un’antica malattia

Dal 2003 al 2022, il Children’s Hospital Colorado ha trattato 47 casi di scorbuto, con cinque nuovi pazienti negli ultimi quattro anni. La dottoressa Gilley sottolinea che i bambini prematuri, in particolare quelli nati molto presto, sono più suscettibili a difficoltà alimentari che possono contribuire allo sviluppo dello scorbuto.

Lo scorbuto, sebbene sembrasse scomparso dopo il 1900 grazie alla consapevolezza dell’importanza di una dieta equilibrata, ha avuto una rinascita negli anni ’70. All’epoca, la dieta americana è diventata sempre più basata sui carboidrati e meno sulla frutta e verdura fresca, portando a un incremento dei casi di scorbuto.

Oggi, la crisi del costo della vita e l’insicurezza alimentare stanno innescando il ritorno di malattie dimenticate, come il rachitismo e lo scorbuto, che erano prevalenti nell’era vittoriana. Nel 2022, il 17% delle famiglie americane con bambini ha affrontato l’insicurezza alimentare, un aumento del 40% rispetto all’anno precedente.

Lo scorbuto può essere prevenuto con una dieta adeguata e l’assunzione regolare di vitamina C. Tuttavia, l’accesso limitato a cibi nutrienti e le difficoltà socio-economiche possono aggravare la situazione. I genitori e le comunità devono essere consapevoli di questi rischi e lavorare per garantire una dieta equilibrata e adeguata ai bambini, per prevenire il ritorno di questa antica malattia.

