Unione Europea, la lobby delle auto mira a ritardare di due anni gli obiettivi di emissione per il 2025

L’Unione europea dovrebbe utilizzare la regolamentazione di emergenza per ritardare di due anni i suoi obiettivi di emissioni per il 2025 per le case automobilistiche, secondo una bozza di proposta della lobby del settore visionata da Bloomberg.

Le norme dell’UE che mirano a un’emissione di CO₂ della flotta di circa 95 grammi di CO₂ per chilometro per veicolo richiederebbero alle case automobilistiche di interrompere la produzione di circa 2 milioni di auto o di essere esposte a multe che potrebbero raggiungere i 13 miliardi di euro per le autovetture e altri 3 miliardi di euro per i furgoni, secondo le stime dell’Associazione europea dei costruttori di automobili contenute nella bozza e visionate da Bloomberg.

“L’UE è in una crisi causata dalla bassa domanda di veicoli elettrici da parte dei consumatori e dalla concorrenza sleale dei produttori di veicoli elettrici di paesi terzi, il che significa che l’industria dell’UE non sarà in grado di raggiungere questi obiettivi di riduzione“- continua la bozza – “L’industria dell’UE non avrà altra scelta se non quella di ridurre significativamente la produzione, il che minaccia milioni di posti di lavoro nell’UE, danneggia i consumatori e incide negativamente sulla competitività e sulla sicurezza economica dell’UE“.

L’amministratore delegato di Renault e presidente dell’ACEA, Luca de Meo, ha già iniziato a parlare per sensibilizzare l’opinione pubblica sui potenziali miliardi di euro di multe che l’industria automobilistica deve affrontare a causa di un rallentamento della domanda di veicoli elettrici, il che significa che la maggior parte dei produttori non sarà in grado di soddisfare le più severe norme dell’Unione Europea sul CO₂ a partire dal prossimo anno.

In un’intervista alla radio francese di sabato, de Meo ha affermato che la Commissione europea dovrebbe avere “un po’ di flessibilità” per quanto riguarda i prossimi obiettivi.

L’ACEA in una nota sul suo sito web del 12 settembre ha dichiarato “L’industria automobilistica dell’UE ha investito miliardi nell’elettrificazione per mettere i veicoli sul mercato, ma gli altri ingredienti necessari per questa transizione non sono in atto e la competitività dell’UE si sta erodendo“.

Affinché il mercato automobilistico dell’UE sia conforme alle norme più severe sulle emissioni del 2025, la quota di veicoli elettrici di autovetture e furgoni dovrebbe essere compresa tra il 20% e il 22%, mentre il livello è attualmente rimasto fermo a meno del 15% per le auto e molto più basso per i furgoni, secondo la bozza.

