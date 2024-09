Uno studio mostra che le persone pensano in molte dimensioni alla volta

MeteoWeb

Per molto tempo, la ricerca sulla percezione visiva umana è stata dominata da un’idea semplice e intuitiva: il nostro cervello elabora le informazioni visive principalmente per riconoscere gli oggetti e classificarli in categorie specifiche. Questa visione tradizionale, che ha costituito il fulcro di numerose teorie cognitive, immaginava che l’attività cerebrale fosse organizzata attorno all’identificazione e alla categorizzazione: per esempio, vedere un cane implica automaticamente riconoscerlo come un animale. Tuttavia, una nuova e affascinante ricerca condotta dall’Istituto Max Planck per le Scienze Cognitive e Cerebrali Umane di Lipsia e dall’Università Justus Liebig di Giessen, in collaborazione con il National Institutes of Health negli Stati Uniti, suggerisce che la realtà è molto più complessa.

In uno studio innovativo pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour, i ricercatori hanno dimostrato che l’attività cerebrale va oltre il semplice riconoscimento degli oggetti. Invece di limitarsi a categorizzare ciò che vediamo, il nostro cervello sfrutta una vasta gamma di dimensioni comportamentali, che ci permettono di cogliere molti più aspetti della realtà che ci circonda. In altre parole, ogni volta che osserviamo un oggetto, il nostro cervello elabora contemporaneamente informazioni su colore, forma, dimensioni, contesto e persino su come quell’oggetto può essere utilizzato o interagire con noi.

Il sistema visivo: una macchina multidimensionale

Tradizionalmente, si è pensato che il sistema visivo funzionasse come un puzzle. Quando guardiamo un oggetto, il cervello scompone l’immagine in componenti basilari – come linee, colori, texture – e poi li riassembla per formare un’immagine riconoscibile. Questo processo culmina in una categorizzazione: ciò che vediamo viene assegnato a un gruppo o una categoria specifica (ad esempio, vedere un albero e riconoscerlo come “vegetazione”).

Ma, come sottolinea Martin Hebart, autore principale dello studio e professore presso l’Università Justus Liebig, “il riconoscimento e la categorizzazione sono obiettivi importanti della nostra visione, ma non sono affatto gli unici“. L’indagine ha rivelato che il nostro cervello opera su una scala molto più ampia, processando simultaneamente molte dimensioni comportamentali che non si limitano a riconoscere se un oggetto è un cane o un albero. Ogni oggetto osservato viene analizzato per una molteplicità di attributi che influenzano il nostro comportamento e la nostra interazione con il mondo esterno.

Oltre 66 dimensioni comportamentali: una visione più complessa degli oggetti

Il cuore dello studio consiste in un complesso modello computerizzato che ha analizzato i dati comportamentali di oltre 12.000 partecipanti, con l’obiettivo di identificare le diverse dimensioni che il nostro cervello utilizza per percepire gli oggetti. I ricercatori hanno individuato ben 66 di queste dimensioni, ognuna delle quali contribuisce a descrivere in modo più preciso le caratteristiche di un oggetto.

Queste dimensioni non si limitano alla mera categorizzazione (ad esempio, riconoscere che un cane è un animale), ma abbracciano aspetti più sfumati, come il colore, la forma, la tipicità, e persino la percezione delle proprietà dinamiche e funzionali di un oggetto. Per esempio, un razzo, secondo lo studio, non è solo identificato come un veicolo, ma anche come un oggetto grigio, allungato, collegato al fuoco e capace di volare o fare scintille. Questi dettagli si sommano per creare una rappresentazione complessa e multidimensionale dell’oggetto che osserviamo.

Oliver Contier, primo autore dello studio, ha descritto un esperimento chiave nel quale l’attività cerebrale di tre partecipanti è stata misurata tramite risonanza magnetica funzionale (fMRI) durante 15 sessioni di osservazione di oltre 8.000 immagini di 720 oggetti diversi. “Quando i partecipanti hanno visto un razzo“, afferma Contier, “siamo stati in grado di misurare dall’attività cerebrale che il loro sistema visivo non solo riconosceva che si trattava di un razzo, ma anche che era grigio, allungato, collegato al fuoco e in grado di volare. Questa capacità del cervello di elaborare più dimensioni contemporaneamente spiega perché possiamo percepire oggetti complessi in modo così rapido ed efficace“.

Un nuovo paradigma per comprendere la percezione umana

La scoperta di queste molteplici dimensioni cambia profondamente il nostro modo di interpretare la percezione visiva. Non è più sufficiente vedere il nostro cervello come una macchina dedita esclusivamente alla classificazione degli oggetti. Piuttosto, esso funziona come un elaboratore sofisticato, capace di interpretare simultaneamente molteplici aspetti del mondo visivo. Questa nuova comprensione apre una finestra su un modo più ricco e dinamico di come percepiamo e interagiamo con gli oggetti che ci circondano.

Come sottolinea Hebart, “il nostro lavoro rivela un quadro multidimensionale che è coerente con la ricca e diversificata rilevanza comportamentale degli oggetti. Questo spiega in definitiva la nostra vasta gamma di comportamenti umani meglio dell’approccio incentrato sulla categorizzazione, e questo a sua volta è fondamentale per capire come percepiamo e interagiamo con il nostro mondo visivo in modo significativo“.

Implicazioni per la ricerca futura e applicazioni pratiche

Le implicazioni di questa ricerca vanno oltre la comprensione teorica della percezione. Se il nostro cervello elabora simultaneamente molte dimensioni di un oggetto, si aprono nuovi orizzonti anche per applicazioni pratiche. Questo potrebbe influenzare lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale più avanzate, capaci di replicare la complessità della percezione umana, o migliorare la comprensione dei disturbi visivi e cognitivi.

Gli studi futuri potranno esplorare ulteriormente come queste dimensioni vengono integrate nel cervello e come differiscono tra individui o popolazioni. Inoltre, potrebbe essere utile esaminare come il nostro cervello riesca a processare in modo così efficiente una quantità così vasta di informazioni visive in tempo reale.

