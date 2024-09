L’uragano Francine investe la Louisiana: piogge incessanti, 190mila persone al buio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Francine ha effettuato il landfall come uragano di 2ª categoria in Louisiana, con venti fino a 155 km/h, lasciando al buio almeno 190mila persone. “Forti piogge e forti venti stanno avanzando verso l’interno nel Sud della Louisiana“, ha riferito il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, invitando la popolazione locale a rimanere al sicuro “al chiuso e lontano dalle finestre“. L’uragano potrebbe fare registrare fino a 30 cm di pioggia in alcuni punti, portando a possibili alluvioni lampo anche nelle città, hanno avvertito le autorità. New Orleans, devastata dall’uragano Katrina nel 2005, potrebbe essere particolarmente colpita.

