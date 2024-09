Uragano Helene, USA in ginocchio: almeno 93 morti, ma ci sono tanti dispersi. FOTO incredibili

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime dell’uragano Helene, che ha devastato parti degli Stati Uniti orientali e sudorientali, è salito ad almeno 93 morti, secondo le autorità, che continuano a cercare i dispersi. Nella Carolina del Nord, lo Stato più colpito, il bilancio delle vittime è salito a 37, di cui 30 nella sola contea di Buncombe. Almeno 25 persone sono morte in South Carolina, 17 in Georgia, 11 in Florida, due in Tennessee e una in Virginia, secondo un rapporto compilato da AFP dalle autorità locali.

Helene ha toccato terra nel nord-ovest della Florida giovedì sera, come uragano di categoria 4 su una scala di 5, con venti misurati a 225 km/h. L’uragano si è poi spostato verso nord, perdendo intensità ma lasciando dietro di sé un paesaggio desolato.

Quattro autostrade nazionali rimangono interrotte tra la Carolina del Nord e il Tennessee, secondo Kristin White del Dipartimento dei Trasporti. Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina e Tennessee hanno dichiarato lo stato di emergenza federale e più di 800 membri della Federal Disaster Management Agency sono stati dispiegati. Il direttore del National Weather Service (NWS), Ken Graham, ha dichiarato che in alcune zone della Carolina del Nord occidentale è ancora in vigore un’allerta per le inondazioni a causa del rischio di cedimenti delle dighe. Secondo il sito web poweroutage.us, circa 2,2 milioni di case sono ancora senza corrente e migliaia di persone sono assistite dalla Croce Rossa. Le squadre di emergenza stanno lavorando per ripristinare l’elettricità e affrontare le conseguenze delle massicce inondazioni che hanno distrutto case, strade e aziende.

“Ci sono solo pochi negozi aperti, con scorte limitate. Sono preoccupato per le famiglie con bambini”, ha detto Steven Mauro, residente a Valdosta. “Il problema principale è la corrente”, ha commentato un altro residente, sostenendo che le persone dovrebbero rimanere a casa perché “i semafori sono fuori uso“.

Il presidente uscente Joe Biden e i candidati alla Casa Bianca Kamala Harris e Donald Trump hanno annunciato che visiteranno la regione a breve. “Sono profondamente addolorato per la perdita di vite umane e per la devastazione causata dall’uragano Helene”, ha dichiarato sabato Joe Biden, sottolineando che ‘la strada per la ripresa sarà lunga’. “Aiuteremo queste comunità per tutto il tempo necessario ad assicurarci che possano riprendersi e ricostruire”, ha dichiarato domenica la candidata democratica Kamala Harris durante un comizio elettorale a Las Vegas. Il candidato repubblicano alla presidenza, l’ex presidente Donald Trump, visiterà lunedì Valdosta, una città della Georgia colpita dall’uragano.

Il bilancio materiale è molto alto. “Le infrastrutture hanno subito ingenti danni alle reti idriche, alle comunicazioni, alle strade e alle vie di trasporto, e diverse case sono state distrutte”, ha riassunto Deanne Criswell dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (FEMA) alla CBS domenica, aggiungendo che la ricerca delle vittime continua. In North Carolina, alcune aree rimangono inaccessibili e devono essere servite da elicotteri, ha dichiarato il governatore Roy Cooper.

