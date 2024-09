Urso in Kenya per cooperazione nel digitale e nello spazio

MeteoWeb

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, da oggi sarà in Kenya per una visita ufficiale che si concluderà martedì 1 ottobre. Per Urso, questa rappresenta la sesta missione nel continente africano dall’inizio della legislatura, dopo quelle in Algeria, Egitto, Libia, Tunisia ed Eritrea: tutti Paesi che, insieme al Kenya, rivestono prioritaria importanza nel contesto del Piano Mattei per l’Africa.

Obiettivo della visita ufficiale sarà quello di approfondire questioni di cooperazione economica e industriale, anche in ambito digitale e dello spazio; il governo keniota, infatti, risulta tra quelli invitati da Urso al secondo incontro ministeriale G7 Industria e Innovazione Tecnologica, in programma a Roma il prossimo 10 ottobre.

Nel corso della sua missione in Kenya, che si articolerà tra Nairobi e Malindi, il Ministro Urso incontrerà il Presidente dell’Assemblea nazionale keniota e i Ministri della Difesa, dell’Informazione, Comunicazione ed Economia, e degli Investimenti, Commercio e Industrie. In particolare nella tappa di Malindi, in programma per martedì 1 ottobre, dopo la visita al Centro Spaziale ‘Luigi Broglio’, interverrà al Consiglio Congiunto dei Ministri, che proprio Urso ha rilanciato nel 2023 dopo molti anni di pausa. Previsto inoltre, a Nairobi, un incontro tra Urso e la comunità degli imprenditori italiani in Kenya.

Il Centro Spaziale ‘Luigi Broglio’

Le relazioni bilaterali con il Kenya rivestono un’importanza strategica per il nostro Paese, grazie al solido legame di amicizia costruito nel tempo e alla significativa presenza italiana, in particolare con il Centro Spaziale ‘Luigi Broglio’ di Malindi, operativo dagli inizi degli anni ‘60, con primo lancio la messa in orbita nel ’67 del satellite italiano ‘San Marco 2’. La base di Malindi svolge un ruolo cruciale per il settore spaziale italiano e consente lo scambio di informazioni utili con il Kenya e il resto dell’Africa. Il Ministro Urso, che è anche Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, si confronterà con il governo keniota sulla nuova mission che la base potrà svolgere nel nuovo contesto geopolitico, al fine di supportare la politica spaziale dei Paesi africani.

