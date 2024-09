Usa, via libera a spray nasale di AstraZeneca per il vaccino antinfluenzale “fai-da-te”

MeteoWeb

L’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) ha dato il via libera allo spray nasale FluMist, prodotto dalla società AstraZeneca per la somministrazione casalinga del vaccino antinfluenzale. Il direttore del centro per i vaccini dell’agenzia, Peter Marks, ha dichiarato che il farmaco rappresenta “una nuova opzione per ricevere un trattamento sicuro ed efficace contro il virus dell’influenza stagionale, in aggiunta ad una maggiore convenienza e flessibilità per le famiglie“.

Lo spray rappresenta la prima alternativa all’iniezione per la somministrazione del vaccino antinfluenzale. AstraZeneca ha fatto sapere che il farmaco sarà acquistabile attraverso un sito internet, dove i pazienti compileranno un questionario che sarà poi rivisto da un farmacista, prima della spedizione a domicilio. Per acquistare lo spray sarà necessaria la prescrizione, e sarà comunque disponibile per la somministrazione dal medico di base o in farmacia.

