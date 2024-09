Vede un Orso e lo insegue con l’auto per girare un video, denunciato per “disturbo di fauna selvatica”

MeteoWeb

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA ha inviato questa mattina una denuncia alla procura della repubblica di Brescia nei confronti dell’automobilista che nella notte tra giovedì e venerdì ha inseguito con la propria auto (smartphone alla mano) un orso che stava attraversando la frazione di Livemmo nel comune di Pertica Alta in valsabbia nel bresciano. L’automobilista è stato denunciato per il reato di disturbo della fauna selvatica.

“Inseguire un orso in auto è innanzitutto un reato-scrivono gli animalisti di AIDAA- ma è pericoloso sia per il plantigrado che per gli automobilisti. Ora abbiamo deciso di denunciare l’autore del video che sta spopolando in rete proprio per mettere un freno a questa pratica stupida e pericolosa specialmente per gli orsi di inseguire e filmare un orso che corre. Ci auguriamo che per l’automobilista autore di questa azione cretina e pericolosa ci sia una giusta punizione“.

