Libeccio a Livorno: vento a 50 nodi, traffico in porto bloccato

Traffico portuale bloccato a Livorno a causa del vento forte. Come riporta l’Avvisatore Marittimo, si sono registrate raffiche da 30 nodi di Libeccio passate a 40 in mattinata, con punte anche di 45-50 nodi, che hanno reso di fatto impossibile l’ingresso in sicurezza delle grandi navi. Per tutta la giornata le condizioni meteo rimarranno sostanzialmente immutate con un lieve peggioramento nel primo pomeriggio e un miglioramento in serata fino a domani quando il vento dovrebbe girare a Nord/Est riducendosi a 10 -15 nodi.

Anche sul Livornese è in vigore l’allerta meteo gialla diramata per oggi dalla protezione civile della Regione Toscana.

