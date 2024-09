Forte vento e onde di 4 metri: soccorso catamarano in difficoltà al largo di Fiumicino

MeteoWeb

Un catamarano a vela si è ritrovato in difficoltà la notte scorsa al largo di Fiumicino a causa del forte vento e del mare molto mosso. L’emergenza in mare alla Sala operativa della Capitaneria di Roma-Fiumicino è arrivata poco dopo la mezzanotte: il centro regionale di soccorso marittimo di Civitavecchia ha segnalato che il ‘Benghity‘, per le pessime condizioni del mare, non riusciva a proseguire la navigazione. A bordo vi erano 3 persone: il conduttore di origine sudafricana e 2 inglesi.

A 42 miglia a ovest da Fiumicino, e cioè quasi 70 km, l’imbarcazione stava affrontando un fortissimo vento da ponente con onde alte oltre 4 metri mentre erano in navigazione i mezzi di soccorso di Civitavecchia e Roma per raggiungerla. La Capitaneria ha dirottato sul punto la nave più vicina, la container MSC Luisa, lunga 300 metri, che, raggiunto il catamarano, lo ha riparato per quanto possibile dalle onde per un avvicinamento a terra. L’operazione è stata seguita costantemente dalle Sale operative dalle Capitaneria di Civitavecchia e Roma sin quando la motovedetta classe 800 della Capitaneria capitolina, sfidando nuovamente le onde, ha preso “in consegna”, alle prime ore del mattino, il catamarano in difficoltà, dirigendosi verso la zona costiera del vecchio faro di Fiumicino per il successivo riparo.

L’imbarcazione è ora presso la spiaggia attigua all’ex porto della Concordia, li è ferma per successivo rimorchio e riparazione del guasto; la Capitaneria ha avviato le verifiche previste dal codice della navigazione per l’analisi delle cause.

