Vortici verde smeraldo nell’Adriatico, la fioritura delle alghe vista dallo Spazio

L’immagine realizzata dal satellite Copernicus Sentinel-2 in alto cattura vortici di fioritura di alghe nel Mar Adriatico settentrionale, lungo la costa italiana. Una fioritura algale rappresenta la rapida crescita del fitoplancton, ovvero microscopiche piante marine che si spostano sulla superficie del mare o nelle sue vicinanze. La clorofilla che il fitoplancton usa per la fotosintesi colora le acque circostanti, fornendo un mezzo per rilevare questi minuscoli organismi dallo Spazio con determinati sensori satellitari.

Con i suoi 13 canali spettrali, l’imager di Copernicus Sentinel-2 può essere utilizzato per rilevare l’estensione e l’evoluzione di queste fioriture. In questa immagine del 12 agosto 2024, le striature verde smeraldo, i mulinelli e i vortici della fioritura, mescolati da venti e correnti, sono chiaramente visibili e coprono un’area di circa 9mila km quadrati.

Le fioriture algali sono una parte naturale ed essenziale della vita oceanica. Il clima caldo, con temperature delle acque superficiali che raggiungono i +29°C, e mari calmi a luglio e agosto 2024 hanno portato a un aumento della mucillagine nel Mar Adriatico. Le correnti e i venti hanno contribuito a concentrare la mucillagine in chiazze visibili lungo la costa, interferendo con le attività di pesca e rendendo le acque meno attraenti per i bagnanti.

I dati satellitari come quelli di Sentinel-2 possono essere utilizzati per monitorare la crescita e la diffusione delle fioriture e possono aiutare le autorità locali a implementare strategie tempestive per ridurre l’impatto sul turismo e sulla pesca.

