Vulcanologia, al via a Catania la nuova edizione della Conferenza Rittmann

Dal 18 al 20 settembre 2024, presso il Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena di Catania, si svolgerà la sesta edizione della Conferenza Alfred Rittmann, l’evento biennale intitolato al padre della vulcanologia moderna in Europa che dal 2009 rappresenta l’occasione di incontro più importante per la comunità vulcanologica italiana e internazionale.

La Conferenza è organizzata dall’Associazione Italiana di Vulcanologia (AIV) in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Università di Catania e l’International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI).

Nel corso delle tre giornate della Conferenza, oltre trecento membri della comunità vulcanologica internazionale si confronteranno sulle principali tematiche scientifiche di interesse per il settore, con una particolare attenzione rivolta alle attività di monitoraggio delle aree vulcaniche, alla valutazione della pericolosità vulcanica del nostro Paese e alla comunicazione e divulgazione dei risultati della ricerca e del monitoraggio.

L’appuntamento si articolerà in 16 sessioni tematiche con 280 contributi tra presentazioni orali e poster. Sono previsti, inoltre, un focus sui Campi Flegrei (con l’intervento, tra gli altri, del Direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, Mauro A. Di Vito) e un approfondimento sull’Infrastruttura di Ricerca Europea EPOS dedicato alla presentazione dei servizi vulcanologici offerti.

Maggiori informazioni sul sito web della Conferenza Rittmann.

