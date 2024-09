Webb scruta la periferia della Via Lattea e aiuta a svelare l’intricata storia di formazione stellare

MeteoWeb

All’interno della periferia della Via Lattea c’è uno spettacolo di fuochi d’artificio di formazione stellare. Il telescopio spaziale James Webb di NASA/ESA/CSA ha esaminato i confini della nostra galassia e le sue capacità di imaging nel vicino e medio infrarosso hanno permesso agli scienziati di esaminare un’area di formazione stellare che ricorda la nostra galassia durante le sue prime fasi di formazione.

Gli astronomi hanno incaricato il telescopio spaziale James Webb di esaminare una regione della Via Lattea che gli scienziati chiamano Extreme Outer Galaxy (Galassia Esterna Estrema) per la sua posizione a più di 58.000 anni luce di distanza dal centro galattico. Per fare un paragone, la Terra dista circa 26.000 anni luce dal centro.

Un team di scienziati ha utilizzato la NIRCam (Near-Infrared Camera) e il MIRI (Mid-Infrared Instrument) di Webb per riprendere regioni selezionate all’interno di due nubi molecolari note come Digel Clouds 1 e 2. Grazie alla sua elevata sensibilità e alla sua nitida risoluzione, Webb è stato in grado di risolvere queste aree, che ospitano ammassi stellari sottoposti a esplosioni di formazione stellare, con un dettaglio senza precedenti. Alcuni dei dettagli rivelati da questi dati includono componenti degli ammassi come protostelle molto giovani (Classe 0), deflussi e getti e strutture nebulari distintive.

Queste osservazioni di Webb stanno consentendo agli scienziati di studiare la formazione stellare nella Via Lattea esterna allo stesso livello di dettaglio delle osservazioni della formazione stellare nel nostro vicinato solare.

Stelle in formazione

Sebbene le Digel Clouds si trovino all’interno della nostra galassia, sono relativamente povere di elementi più pesanti dell’idrogeno e dell’elio. Questa composizione le rende simili alle galassie nane e alla nostra Via Lattea nella sua storia primordiale. Il team ha quindi colto l’occasione per usare Webb per catturare l’attività in quattro cluster di stelle giovani all’interno delle Digel Clouds 1 e 2: 1A, 1B, 2N e 2S.

Nella Nube 2S, Webb ha catturato il cluster principale contenente stelle giovani e appena formate. Questa densa area è piuttosto attiva e diverse stelle stanno emettendo getti estesi di materiale lungo i loro poli. Inoltre, mentre gli scienziati in precedenza sospettavano che potesse essere presente un sotto-cluster all’interno della nube, le capacità di imaging di Webb ne hanno confermato l’esistenza per la prima volta. I dati di Webb rivelano che ci sono più getti che sparano in direzioni diverse da questo cluster di stelle.

La saga delle stelle

Questa immagine di Webb della Extreme Outer Galaxy e delle Nubi di Digel è solo un punto di partenza per il team. I ricercatori hanno intenzione di rivisitare questo avamposto della Via Lattea per trovare risposte a una serie di domande attuali, tra cui l’abbondanza relativa di stelle di varie masse all’interno degli ammassi stellari della Extreme Outer Galaxy, una misurazione che aiuterebbe gli astronomi a comprendere come un ambiente particolare possa influenzare diversi tipi di stelle durante la loro formazione.

Sebbene la storia della formazione stellare sia complessa e alcuni capitoli siano ancora avvolti nel mistero, Webb sta raccogliendo indizi e aiutando gli astronomi a svelare questa intricata storia.

Queste scoperte sono state pubblicate su Astronomical Journal.

