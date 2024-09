Webb trova un potenziale anello mancante per le prime stelle

MeteoWeb

Guardando in profondità nell’universo primordiale con il telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA, gli astronomi hanno trovato qualcosa di senza precedenti: una galassia con una strana firma luminosa, che attribuiscono al suo gas che supera le sue stelle.

L’incredibile scoperta di Webb

Trovata circa un miliardo di anni dopo il big bang, la galassia GS-NDG-9422 (9422) potrebbe essere un anello mancante dell’evoluzione galattica tra le prime stelle dell’universo e le galassie familiari e ben consolidate.

“Il mio primo pensiero nell’osservare lo spettro della galassia è stato: ‘è strano’, che è esattamente ciò che il telescopio Webb è stato progettato per rivelare: fenomeni totalmente nuovi nell’universo primordiale che ci aiuteranno a capire come è iniziata la storia cosmica“, ha detto il ricercatore capo Alex Cameron dell’Università di Oxford nel Regno Unito.

Cameron ha contattato la collega Harley Katz, una teorica, per discutere degli strani dati. Lavorando insieme, il loro team ha scoperto che i modelli computerizzati di nubi di gas cosmico riscaldate da stelle molto calde e massicce, in misura tale che il gas brillava più luminoso delle stelle, corrispondevano quasi perfettamente alle osservazioni di Webb.

“Sembra che queste stelle debbano essere molto più calde e più massicce di quelle che vediamo nell’universo locale, il che ha senso perché l’universo primordiale era un ambiente molto diverso“, ha detto Katz, di Oxford e dell’Università di Chicago, USA.

Nell’universo locale, le tipiche stelle calde e massicce hanno una temperatura compresa tra 40.000 e 50.000 gradi Celsius. Secondo il team, la galassia 9422 ha stelle più calde di 80.000 gradi Celsius.

Il team di ricerca sospetta che la galassia sia nel bel mezzo di una breve fase di intensa formazione stellare all’interno di una nube di gas denso che sta producendo un gran numero di stelle massicce e calde. La nube di gas viene colpita da così tanti fotoni di luce provenienti dalle stelle che brilla in modo estremamente luminoso.

Oltre alla sua novità, il gas nebulare che brilla le stelle è intrigante perché è qualcosa di previsto negli ambienti della prima generazione di stelle dell’universo, che gli astronomi classificano come stelle di Popolazione III.

La galassia GS-NDG-9422

“Sappiamo che questa galassia non ha stelle di Popolazione III, perché i dati di Webb mostrano troppa complessità chimica. Tuttavia, le sue stelle sono diverse da quelle che conosciamo: le stelle esotiche di questa galassia potrebbero essere una guida per capire come le galassie sono passate dalle stelle primordiali ai tipi di galassie che già conosciamo“, ha detto Katz.

A questo punto, la galassia 9422 è un esempio di questa fase di sviluppo delle galassie, quindi ci sono ancora molte domande a cui rispondere. Queste condizioni sono comuni nelle galassie in questo periodo di tempo, o un evento raro? Cos’altro possono dirci su fasi ancora precedenti dell’evoluzione delle galassie? Cameron, Katz e i loro colleghi di ricerca stanno attivamente identificando altre galassie da aggiungere a questa popolazione per capire meglio cosa stava accadendo nell’universo entro il primo miliardo di anni dopo il big bang.

“È un momento molto emozionante, essere in grado di utilizzare il telescopio Webb per esplorare questo tempo nell’universo che una volta era inaccessibile“, Ha detto Cameron. “Siamo solo all’inizio di nuove scoperte e comprensioni“.

Il documento di ricerca è pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

