Zoomarine chiude per un giorno a causa del maltempo, ma promette un ritorno emozionante

Il parco divertimenti Zoomarine, una delle mete estive più amate da famiglie e gruppi di amici, ha annunciato una pausa forzata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il maltempo ha infatti costretto il parco a chiudere i cancelli per un giorno, interrompendo temporaneamente la stagione estiva.

Con un messaggio pubblicato sui propri canali social, Zoomarine ha comunicato ai visitatori: “L’estate si interrompe e Zoomarine si prende un giorno di riposo a causa del maltempo“. La notizia ha sicuramente deluso chi aveva programmato una giornata di divertimento tra attrazioni acquatiche e spettacoli, ma la chiusura è stata inevitabile per garantire la sicurezza di tutti.

Tuttavia, il parco non lascia i suoi visitatori senza alternative. A coloro che avevano già acquistato il biglietto online per la giornata in cui il parco rimarrà chiuso, Zoomarine ha assicurato che riceveranno “una comunicazione ufficiale per poter tornare a Zoomarine in un’altra giornata durante la stagione 2024“. Questa misura permette di non perdere l’occasione di vivere una giornata all’insegna del divertimento non appena il meteo sarà più favorevole.

L’appuntamento è quindi solo rimandato a venerdì, quando Zoomarine riaprirà per regalare ai visitatori gli ultimi giorni di un’estate indimenticabile. Il parco invita tutti a tornare per sfruttare al massimo le ultime giornate di sole, promettendo come sempre emozioni e divertimento per tutte le età.

