10 lavori sono stati sostituiti dall’IA e nessuno se n’è accorto

MeteoWeb

Negli ultimi anni, il dibattito sull’intelligenza artificiale (IA) ha acquisito sempre più rilevanza, suscitando timori e speranze per un futuro che potrebbe essere radicalmente diverso da quello che conosciamo. Mentre alcuni immaginano un domani in cui le macchine dominano il mercato del lavoro, altri mettono in discussione la sostenibilità di tali previsioni. Tuttavia, ciò che è indiscutibile è che l’IA ha già cominciato a sostituire gli esseri umani in molte funzioni lavorative, senza che la maggior parte delle persone ne fosse consapevole. Dalla gestione delle richieste di assistenza clienti all’automazione di complessi compiti analitici, l’IA si è inserita in vari settori, esibendo un’efficienza e una rapidità che gli esseri umani non riescono a eguagliare.

La percezione errata dell’IA

La paura che circonda l’IA è alimentata in gran parte da malintesi e da rappresentazioni distorte nel panorama mediatico. La perdita di posti di lavoro a causa dell’automazione è un tema centrale, ma è fondamentale chiarire che, per lo più, i ruoli sostituiti dall’IA sono quelli monotoni, ripetitivi o soggetti a errori umani. Piuttosto che generare una disoccupazione di massa, l’IA sta ristrutturando il mercato del lavoro, spostando l’attenzione verso ruoli più creativi e strategici, dove le competenze umane si integrano con la potenza computazionale delle macchine. In questo contesto, è cruciale considerare le competenze richieste per il futuro, che saranno sempre più orientate verso la creatività, l’intelligenza emotiva e la capacità di risolvere problemi complessi.

Mentre i lavori a bassa qualificazione sono a rischio di automazione, nuovi ruoli emergono, richiedendo una forza lavoro in grado di adattarsi e riqualificarsi. Pertanto, la sfida non è solo quella di affrontare la perdita di posti di lavoro, ma anche di garantire che la forza lavoro attuale e futura sia preparata per le opportunità offerte dalla tecnologia, sviluppando le competenze necessarie per navigare in un mondo in cui l’IA gioca un ruolo sempre più centrale.

1. Agenti del servizio clienti AI: il caso delle compagnie aeree

Uno dei primi esempi significativi di sostituzione da parte dell’IA si osserva nel settore dell’assistenza clienti, in particolare nelle compagnie aeree. Dal 2017, molti passeggeri di compagnie come British Airways e AirAsia hanno interagito con “Amelia“, un agente virtuale progettato per gestire domande comuni come cambi di volo e cancellazioni. Inizialmente, i clienti credevano di comunicare con operatori umani, solo per rendersi conto, con sorpresa, che le risposte erano frutto di un algoritmo.

Questo sviluppo ha dimostrato non solo l’efficacia dell’IA nel rispondere a domande standardizzate, ma anche la sua capacità di apprendere dai feedback degli utenti, migliorando costantemente la qualità delle interazioni. “Amelia” ha dimostrato di poter elaborare richieste in più lingue, gestendo milioni di attività quotidiane senza necessità di intervento umano. Questo solleva interrogativi sul futuro delle interazioni umane in un contesto di crescente automazione, in particolare riguardo alla soddisfazione del cliente e alla qualità del servizio.

2. Giornalismo automatizzato: Heliograf del Washington Post

Nel 2017, un cambiamento silenzioso ha interessato il mondo del giornalismo. Il Washington Post ha introdotto “Heliograf“, un programma basato su IA che genera articoli brevi e ricchi di dati su eventi di rilevanza pubblica. Questo strumento ha redatto oltre 850 articoli, compresa la copertura delle Olimpiadi estive del 2016. La maggior parte dei lettori non si è accorta che i contenuti erano creati da una macchina, il che ha portato a dibattiti accesi sulle implicazioni dell’automazione nel giornalismo, in particolare riguardo alla velocità e alla profondità dei contenuti. Heliograf non si limita a produrre articoli; è in grado di analizzare i dati in tempo reale e di fornire aggiornamenti in modo tempestivo e accurato. Il rischio è che, mentre gli algoritmi possono fornire dati e fatti, perdano di vista le sfumature delle storie umane, lasciando un vuoto nella narrazione che solo i giornalisti possono colmare.

3. Assistenti legali AI: ROSS nel settore giuridico

Nel 2016, un’importante innovazione ha avuto luogo nel campo legale con l’implementazione di ROSS, un assistente legale alimentato da IA e basato sulla tecnologia IBM Watson. Questo sistema ha rivoluzionato la revisione dei documenti, un compito tradizionalmente lungo e laborioso. ROSS è in grado di analizzare migliaia di pagine in pochi secondi, identificando clausole legali e rischi che un umano impiegherebbe ore a rilevare. Questa efficienza ha portato a una consapevolezza crescente, all’interno di alcuni studi legali, del potenziale di sostituzione degli operatori junior. Tuttavia, l’uso di assistenti legali automatizzati pone interrogativi importanti sulla qualità e sull’affidabilità delle decisioni legali. Sebbene ROSS possa fornire una velocità e una precisione senza precedenti, non può sostituire l’intuizione, l’etica e il giudizio critico che caratterizzano la professione legale.

4. Creazione artistica: Taryn Southern e l’arte generativa

Nel 2018, la frontiera tra creatività umana e intelligenza artificiale è stata messa in discussione dalla musicista Taryn Southern con il suo album I AM AI, composto interamente da strumenti di IA come Amper Music. Non solo la musica, ma anche la copertina dell’album è stata generata da un sistema di IA chiamato DeepArt, capace di emulare stili artistici umani. Questo fenomeno ha aperto la strada a nuove pratiche creative nel settore commerciale, dove le aziende utilizzano AI per generare contenuti visivi per pubblicità e campagne di marketing, sollevando interrogativi sull’autenticità artistica. La combinazione di creatività umana e capacità computazionali dell’IA sta trasformando il modo in cui concepiamo l’arte, rendendo possibili esperienze artistiche mai viste prima. Tuttavia, si pone la domanda su chi detenga il diritto d’autore su opere create in parte o totalmente da algoritmi.

5. Consulenti finanziari AI: robo-advisors nel settore finanziario

Servizi di robo-advisor come Wealthfront e Betterment hanno promesso ai clienti strategie d’investimento personalizzate, ma molti non sapevano che le loro consulenze provenivano in gran parte da algoritmi sofisticati. Nel 2019, un cliente di Wealthfront ha scoperto di ricevere suggerimenti di investimento, dal momento che il servizio analizza fattori come il reddito, il rischio e gli obiettivi personali per costruire portafogli finanziari su misura. Questi sistemi automatizzati hanno democratizzato l’accesso ai servizi finanziari, consentendo anche a chi dispone di capitali ridotti di investire. Tuttavia, la mancanza di interazione umana solleva preoccupazioni riguardo alla fiducia e alla sicurezza delle decisioni finanziarie, che possono avere conseguenze significative per i clienti. Inoltre, la crescente dipendenza da sistemi automatizzati può portare a una serie di vulnerabilità, come la mancanza di adattamento alle situazioni di mercato in rapido cambiamento e la possibile disconnessione tra i valori umani e le logiche di investimento algoritmiche.

6. Insegnamento personalizzato: AI nel settore educativo

L’implementazione di tecnologie di IA nel settore educativo ha preso piede con piattaforme come Coursera e edX, che offrono corsi personalizzati per gli studenti. Queste piattaforme analizzano i progressi degli utenti, suggerendo corsi e materiali in base alle loro performance. Un caso emblematico è rappresentato dall’applicazione di IA per personalizzare l’apprendimento, con il rischio che il rapporto tra insegnanti e studenti si trasformi, rendendo l’insegnamento più automatico e meno interattivo.

Sebbene le tecnologie di IA possano fornire supporto e risorse didattiche a un numero crescente di studenti, esiste una preoccupazione crescente riguardo al fatto che questo modello possa ridurre l’importanza del contatto umano e della comunicazione diretta, elementi chiave nell’apprendimento. Gli insegnanti devono affrontare la sfida di integrare queste tecnologie nel loro approccio pedagogico, mantenendo il valore del dialogo e della collaborazione. L’educazione del futuro dovrà essere un equilibrio tra tecnologia e interazione umana, garantendo che le opportunità offerte dall’IA non sacrifichino l’essenza stessa dell’insegnamento.

7. Ingegneri di software: AI come collaboratori

Nel settore tecnologico, l’IA sta emergendo come una forza innovativa, portando alla nascita di strumenti che possono coadiuvare i programmatori nello sviluppo del software. Strumenti come GitHub Copilot, un assistente di programmazione basato su IA, suggeriscono linee di codice, automatizzando parti del processo di sviluppo. Questo ha portato a una maggiore efficienza, riducendo il tempo necessario per completare progetti complessi. Tuttavia, la crescente automazione nel campo della programmazione solleva interrogativi sulla necessità di sviluppatori umani. Mentre l’IA può facilitare il lavoro, non può sostituire completamente la creatività e l’intuizione umana necessarie per affrontare problemi complessi.

8. Ricerca scientifica: AI nella scoperta di farmaci

Nella scienza, l’IA ha dimostrato di avere un impatto trasformativo, accelerando il processo di scoperta di nuovi farmaci. Aziende come Atomwise utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per analizzare migliaia di molecole, identificando quelle più promettenti per il trattamento di malattie. Questo approccio ha il potenziale di ridurre significativamente i tempi e i costi associati alla ricerca farmaceutica. La collaborazione tra scienziati e sistemi di IA dovrà essere basata su una comprensione reciproca delle rispettive competenze, creando un ambiente in cui l’innovazione possa prosperare senza compromettere la sicurezza e l’integrità della ricerca.

9. Agricoltura di precisione: IA e ottimizzazione della produzione

Nel settore agricolo, l’adozione di tecnologie basate sull’IA ha dato vita all’agricoltura di precisione, consentendo agli agricoltori di monitorare e ottimizzare le coltivazioni in tempo reale. Sistemi come quelli di Blue River Technology utilizzano algoritmi di visione artificiale per analizzare i campi e identificare le piante malate, ottimizzando l’uso di risorse come acqua e fertilizzanti. Questa innovazione ha portato a una maggiore efficienza nella produzione agricola, ma ha anche sollevato preoccupazioni riguardo all’assegnazione delle risorse e all’impatto sui piccoli agricoltori.

10. La salute mentale e il supporto digitale: AI nel benessere

Infine, l’IA ha iniziato a emergere come strumento per il supporto alla salute mentale. App come Woebot offrono supporto emotivo attraverso conversazioni automatiche, basate su tecniche di terapia cognitivo-comportamentale. Questi strumenti, sebbene utili, sollevano interrogativi riguardo alla capacità dell’IA di comprendere le sfumature delle emozioni umane e di fornire un sostegno adeguato. La chiave per un utilizzo efficace dell’IA nella salute mentale e in tutti gli altri lavori sarà la sinergia tra assistenti virtuali e professionisti umani, garantendo che le persone ricevano un supporto adeguato e comprensivo in momenti di vulnerabilità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.