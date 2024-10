109 milioni alla Lombardia per contrastare il dissesto idrogeologico

MeteoWeb

La Lombardia riceverà quasi 109 milioni di euro per contrastare il dissesto idrogeologico. L’annuncio è stato dato dal viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Vannia Gava, che ha spiegato: “Risorse importanti, rientranti in un programma complessivo per il Paese per il 2024 che consentiranno di superare la logica dell’emergenza e puntare sulla messa in sicurezza preventiva e strutturale dei territori. Gli investimenti si uniscono alle nuove norme introdotte dal Decreto-Legge Ambiente con cui abbiamo rafforzato i poteri dei presidenti di Regione e previsto meccanismi per velocizzare la spesa“.

I fondi finanzieranno 19 interventi su buona parte delle province lombarde. Di seguito alcuni dei più significativi:

36,5 milioni di euro al Comune di Bussero (MI) per opere di contenimento delle piene del torrente Molgora;

18 milioni di euro al Comune di Pero (MI) per la riqualificazione e la riduzione del rischio idraulico del fiume Olona;

12 milioni di euro al Comune di Chignolo Po (PV) per interventi di arginatura del fiume Po;

10 milioni di euro al Comune di Gussago (BS) per il torrente Gandovere;

Oltre 8 milioni di euro al Comune di Sermide (MN), anch’essi destinati a interventi di adeguamento e arginatura del fiume Po;

6 milioni di euro al Comune di Macaria (MN) per interventi sul Po in Oglio;

3,7 milioni di euro a Darfo Boario Terme (BS) per interventi di protezione del centro abitato.

Questi investimenti rappresentano una parte delle risorse messe a disposizione dal governo per affrontare in modo strutturale le sfide legate ai fenomeni meteorologici estremi e ai rischi ambientali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.