L’11 ottobre 1969 il lancio della Sojuz-6, parte del primo “volo di gruppo” della storia

L’11 ottobre 1969 è una data fondamentale nella storia dell’esplorazione spaziale sovietica: in quel giorno venne lanciata la navetta Sojuz-6, portando in orbita due cosmonauti, Georgij Šonin e Valerij Kubasov. Questa missione aprì la strada al primo “volo di gruppo” della storia, in cui 3 navette spaziali – Sojuz-6, Sojuz-7 e Sojuz-8 – operarono contemporaneamente in orbita terrestre.

La missione Sojuz-6 non aveva l’obiettivo di attraccare alle altre navette, ma svolse esperimenti critici, tra cui la saldatura in condizioni di assenza di gravità. I risultati furono fondamentali per migliorare la comprensione di vari processi nello Spazio.

Il lancio della Sojuz-6 fu seguito, nei giorni successivi, dai lanci delle navette Sojuz-7 e Sojuz-8. Per la prima volta, 7 cosmonauti si trovarono contemporaneamente nello Spazio, dimostrando le capacità tecnologiche dell’Unione Sovietica in piena corsa allo Spazio. Tuttavia, la missione non fu priva di difficoltà: problemi tecnici impedirono il previsto aggancio tra Sojuz-7 e Sojuz-8, evidenziando le sfide operative dei voli di gruppo.

Nonostante le difficoltà, il volo della Sojuz-6 rimane un simbolo di innovazione e cooperazione spaziale, un passo cruciale nella storia dell’esplorazione orbitale.

