A 150 anni dalla conquista femminile della Cima Grande, una salita simbolica dedicata a tutte le donne

MeteoWeb

LaMunt, il mountain brand disegnato “da donne per donne”, ha voluto rendere omaggio ad Anna Ploner, simbolo della montagna al femminile che 150 anni fa, solo 5 anni dopo del primato maschile e a soli 21 anni, divenne la prima donna ad aver scalato la Cima Grande delle Tre Cime di Lavaredo.

“Ricordare questa impresa e volerla celebrare, significa ricordare a tutte e tutti che la montagna, da sempre, è declinata al femminile,” commenta Ruth Oberrauch, fondatrice di LaMunt. Insieme a Elena Iacopelli del Team LaMunt e Micol Dolci della LaMunt Crew, la community di donne che il brand, fin dalla sua fondazione, vuole al proprio fianco per sviluppare e orientare produzione e collezioni, hanno ripercorso la via normale della vetta, vestite LaMunt e – come recita la dedica lasciata sul libro di vetta dalle due alpiniste – “con tutte le donne del mondo nel cuore”.

Anna Ploner, figlia dell’alpinista e albergatore Georg Ploner, cresce nella locanda gestita dal padre a Schluderbach, punto di partenza per le escursioni verso le Tre Cime e il Monte Cristallo. Ha poco più di quindici anni quando assiste alla prima ascesa della Cima Grande, nel 1869, e – 5 anni dopo – raccoglie la sfida lanciatale dalla giovane guida alpina Michel Innerkoflere, di essere la prima donna a scalarne la vetta a soli 21 anni, guadagnandosi così il titolo di Prima Scalatrice della Cima Grande.

Dall’Ottocento ad oggi il mondo, non solo quello della montagna, è cambiato non poco e ha visto, di pari passo con l’evoluzione dell’emancipazione femminile, la crescita di appassionate e atlete amanti della montagna. Il fenomeno, già dalle escursioni che si fanno sempre più numerose a partire dalla prima metà del Novecento, è ormai un dato di realtà: la montagna è amata e vissuta dalle donne tanto quanto dagli uomini, lo dimostrano anche gli ultimi dati di ricerca sul turismo in vetta da cui emerge che il 47% degli utenti è donna.

“La nostra missione non è solo quella di ripensare all’abbigliamento tecnico partendo da esigenze e volumi totalmente femminili, ma è anche quella di raccontare l’approccio femminile alla vetta, che è storicamente differente, fatto livelli complementari di esperienza, con il comun denominatore della passione e dell’autodeterminazione,” spiega Ruth Oberrauch. Dalla sua fondazione, il brand altoatesino ha creato una vera e propria community nel segno del by women for women, orientando le collezioni sui bisogni reali delle amanti della montagna e permettendo loro di sentirsi se stesse, anche in quota. “I nostri periodici focus group con la crew di LaMunt raccolgono donne dalla provenienza professionale e geografica più diversa, così come è diverso il loro modo di vivere e approcciare la montagna. Questa diversità, una volta insieme, diventa motivo di arricchimento personale di ognuna, così come ingrediente speciale di ogni nostra nuova collezione,” conclude Oberrauch.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.