Il 22 ottobre 1895 il drammatico incidente ferroviario di Montparnasse

Il 22 ottobre 1895, la stazione di Parigi Montparnasse fu teatro di uno degli incidenti ferroviari più spettacolari e drammatici della storia. Il treno espresso della linea Granville-Parigi, in arrivo nella capitale francese, non riuscì a frenare in tempo e si schiantò contro il terminal della stazione. L’impatto fu devastante: la locomotiva, incapace di arrestare la sua corsa, sfondò la parete della stazione e precipitò sulla piazza sottostante.

Nonostante l’enormità del disastro, ci fu una sola vittima diretta: una donna che si trovava in strada, colpita dalla caduta dei detriti. Le cause esatte dell’incidente restano ancora oggi oggetto di dibattito. Alcuni resoconti indicano che il macchinista potrebbe aver perso il controllo del treno a causa di un guasto ai freni o per una distrazione umana. Altri ipotizzano che una serie di errori abbia contribuito alla tragedia.

L’incidente, immortalato in una celebre fotografia, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva, rappresentando un simbolo della fragilità della tecnologia del tempo e dell’importanza della sicurezza nei trasporti ferroviari.

