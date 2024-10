Il 23 ottobre 1863 Quintino Sella fondava il Club Alpino Italiano

MeteoWeb

Il 23 ottobre 1863, a Torino, Quintino Sella, scienziato e politico, fonda il Club Alpino Italiano (CAI). L’idea nacque durante una cena tra amici, dopo la conquista del Monviso, una delle vette più alte delle Alpi. Sella, fervente sostenitore del progresso scientifico e della conoscenza del territorio, propose la creazione di un’associazione dedicata alla promozione dell’alpinismo, della conoscenza delle montagne italiane e della loro protezione.

Il CAI fu uno dei primi club alpini in Europa, ispirandosi alle associazioni alpinistiche sorte in Gran Bretagna e Svizzera. Fin dalla sua fondazione, il club ha incoraggiato l’esplorazione scientifica delle Alpi e lo sviluppo di infrastrutture per facilitare l’accesso alle montagne, come rifugi e sentieri.

Oggi il Club Alpino Italiano è un’organizzazione con migliaia di soci, impegnata nella promozione dell’alpinismo responsabile e nella tutela dell’ambiente montano, in linea con la visione originaria di Sella.

