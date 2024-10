23enne tenta di recuperare il cellulare tra le rocce: resta incastrata a testa in giù per 7 ore

MeteoWeb

Un episodio straordinario ha avuto luogo nella splendida Hunter Valley, in Australia, dove una giovane donna di 23 anni è rimasta incastrata tra le rocce per sette ore, in una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. La vicenda ha attirato l’attenzione non solo per la drammaticità dell’incidente, ma anche per l’abilità e la determinazione dei soccorritori che sono riusciti a trarla in salvo. Questo articolo esplorerà nel dettaglio gli eventi che hanno portato a questa incredibile operazione di salvataggio, i rischi connessi e le misure di sicurezza da adottare durante le attività all’aperto.

Il contesto dell’incidente

La Hunter Valley, nota per le sue aziende vinicole e paesaggi mozzafiato, è una meta popolare per gli amanti della natura e del vino. La donna, in compagnia di amici, stava esplorando una proprietà privata a Laguna, una località incastonata nel cuore della vallata. Mentre si trovava in questo scenario pittoresco, ha accidentalmente perso il suo telefono, caduto tra le pareti rocciose. Decisa a recuperarlo, ha tentato di allungarsi tra due massi, ma ciò che doveva essere un semplice gesto si è trasformato in un drammatico incubo.

Scivolando a testa in giù in una fessura profonda tre metri, la giovane si è ritrovata incastrata e priva di possibilità di movimento. I suoi amici, vedendo la situazione disperata, hanno tentato di aiutarla per un’ora prima di decidere di chiamare i soccorsi. La chiamata è stata effettuata intorno alle 9:30 del mattino, dando inizio a un’operazione di salvataggio che si sarebbe rivelata lunga e complessa.

L’intervento dei soccorsi

All’arrivo dei soccorritori, la situazione si è presentata subito complicata. Sono intervenuti non solo gli agenti di polizia, ma anche un’ambulanza, i vigili del fuoco e un gruppo di volontari. I paramedici della NSW Ambulance hanno immediatamente iniziato a lavorare per liberare la donna, consapevoli che ogni minuto era prezioso. “Il team ha trasportato la paziente attraverso una stretta curva a S nel giro di un’ora,” ha dichiarato la NSW Ambulance, descrivendo l’arduo compito di manovrare la giovane incastrata tra le rocce.

Per facilitare il salvataggio, i soccorritori hanno dovuto rimuovere diversi massi pesanti, creando un punto di accesso. Questa operazione richiedeva non solo abilità fisica, ma anche un’accurata pianificazione per evitare ulteriori incidenti. “Nei miei 10 anni da paramedico di soccorso non avevo mai assistito a un’operazione del genere, è stato impegnativo ma incredibilmente gratificante,” ha affermato Peter Watts, uno dei paramedici coinvolti, sottolineando le difficoltà affrontate.

Il momento del salvataggio

Dopo ore di lavoro, intorno alle 16:30, i soccorritori sono riusciti a rimuovere un masso di 500 chili che bloccava l’uscita della donna. Grazie all’uso di un argano, il masso è stato sollevato, permettendo così di liberare la giovane. Quando finalmente è stata estratta, la donna ha riportato solo qualche graffio e livido sul corpo, un risultato sorprendente considerando le circostanze.

