Il 24 ottobre 2003 il Concorde effettua il suo ultimo volo

Il 24 ottobre 2003 l’aereo supersonico Concorde ha effettuato il suo ultimo volo di linea, chiudendo un capitolo storico nell’aviazione civile. Decollato dall’aeroporto JFK di New York e diretto a Londra Heathrow, il volo ha segnato la fine di un’era di voli commerciali supersonici iniziata nel 1976.

Con una velocità di crociera di oltre 2.180 km/h, il Concorde permetteva ai passeggeri di attraversare l’Atlantico in poco più di 3 ore, dimezzando i tempi di volo rispetto agli aerei tradizionali. Simbolo di lusso e tecnologia avanzata, l’aereo attirava celebrità, uomini d’affari e appassionati di volo.

Nonostante il fascino del Concorde, i suoi elevati costi operativi, l’impatto ambientale e un tragico incidente nel 2000 contribuirono alla decisione di ritirarlo. Quel fatidico volo di ottobre segnò dunque la fine dei viaggi commerciali supersonici, lasciando un vuoto nel settore dell’aviazione.

Oggi, il Concorde è ricordato come un’icona di innovazione e ambizione, un progetto che ha dimostrato cosa fosse possibile, pur con i suoi limiti. Nonostante non vi siano piani concreti per un successore a breve termine, il sogno del volo supersonico continua ad affascinare ingegneri e visionari.

