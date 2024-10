25 anni di INGV, Doglioni: “diventi patrimonio di tutti”

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) “deve diventare un patrimonio di tutti, dando un grande contributo nel diffondere nei cittadini la conoscenza relativa a terremoti e vulcani”. Lo ha detto il Presidente dell’INGV Carlo Doglioni nella cerimonia organizzata in Senato per celebrare i 25 anni dell’ente. “La forza dell’INGV è nel suo personale“, ha detto ancora Doglioni, ma per affrontare il futuro sarà “necessario reperire risorse finanziarie che consentano lo sviluppo dell’ente”.

Nello stesso tempo, “dobbiamo avere il coraggio di proporre nuovi modelli del pianeta” ed è “per questo che abbiamo lanciato l’Earth Telescope“, ha aggiunto riferendosi al grande progetto di ricerca proposto nello stesso sito della Sardegna nel quale l’Italia si è candidata a ospitare l’Einstein Telescope, l’osservatorio di nuova generazione per lo studio delle onde gravitazionali.

