Il 25 ottobre 1954 Salerno travolta da una catastrofica alluvione

MeteoWeb

L’alluvione di Salerno del 25 ottobre 1954 fu un evento disastroso che segnò profondamente la storia della città e delle sue vicinanze. Una violenta ondata di maltempo colpì la regione, portando piogge torrenziali che fecero esondare i fiumi Irno e Sarno. Le acque, fuoriuscendo dagli argini, causarono inondazioni, frane e smottamenti di grande entità, devastando interi quartieri e aree agricole.

25 ottobre 1954, l’alluvione di Salerno: le conseguenze

La furia delle acque costò la vita a oltre 300 persone, lasciando migliaia di cittadini senza una casa. L’alluvione distrusse abitazioni, aziende agricole e infrastrutture vitali, paralizzando l’intera città di Salerno. Le strade furono rese impraticabili, ponti furono spazzati via, e i collegamenti ai servizi essenziali, come acqua potabile ed elettricità, vennero interrotti per giorni. La comunità locale si trovò ad affrontare sfide immense nel tentativo di ricostruire la città e ripristinare la normalità.

L’impatto e le lezioni apprese

L’alluvione del 1954 lasciò un segno indelebile nella memoria collettiva della popolazione salernitana, sottolineando la necessità di protezioni adeguate contro tali eventi naturali. A seguito della tragedia, vennero migliorate le infrastrutture di difesa dalle inondazioni e introdotti piani di emergenza più efficaci per affrontare situazioni simili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.