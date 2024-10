Il 26 ottobre 1860 l’incontro di Garibaldi e Vittorio Emanuele II a Teano

MeteoWeb

Il 26 ottobre 1860, a Teano (CE), avvenne uno degli incontri più simbolici della storia italiana. Giuseppe Garibaldi, il condottiero che guidò la spedizione dei Mille, consegnò nelle mani di Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, le terre conquistate nel Regno delle Due Sicilie. Questo gesto segnò una tappa decisiva nel processo di unificazione nazionale, culminando in quella che sarebbe diventata l’Italia unita.

Garibaldi, il rivoluzionario combattente, si era distinto nelle battaglie per l’indipendenza, ma era consapevole che la realizzazione di una nazione forte richiedeva l’unità sotto un’unica corona. La scelta di incontrare Vittorio Emanuele II non solo dimostrò la volontà di sacrificare le ambizioni personali, ma legittimò il re come sovrano del nascente Stato italiano.

La frase “Saluto il primo re d’Italia“, segnò l’inizio del tramonto del sistema monarchico borbonico e gettò le fondamenta del nuovo regno. Pochi mesi dopo, il 17 marzo 1861, l’Italia venne ufficialmente proclamata unita.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.